  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Померла дружина Валерія Лобановського

    • Розсилка
    Аделаїда Лобановська з зятем кладуть квіти до пам'ятника Валерієві Лобановському - Померла дружина Валерія Лобановського
    Аделаїда Лобановська з зятем кладуть квіти до пам'ятника Валерієві Лобановському
    Світлина - Віктор Перегняк

    Аделаїді Лобановській було 80 років

    Сьогодні, 5 листопада, на 81-му році життя померла Аделаїда Лобановська, дружина видатного футбольного тренера Валерія Лобановського.

    Аделаїда Панкратіївна Лобановська народилася в 1940 році. Вона – юристка за освітою, закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка. Одружившись з на рік старшим Валерієм Лобановським, Аделаїда була домогосподаркою. Єдина дитина у сім’ї — донька Світлана, російський філолог (викладач російської мови для іноземців), закінчила Київський університет. Світлана Лобановська з чоловіком Валерієм Горбиком мають ресторан. Їх діти Богдан і Ксенія носять прізвище діда.

    ada_lobanovska0
    Аделаїда Лобановська з донькою Світланою і внуками

    Валерія Лобановського не стало 13 травня 2002 року. Він помер у наслідок інсульту, котрий виник за шість днів до того, в ході матчу чемпіонату України, в якому «Динамо» в Запоріжжі грало з «Металургом». Вперше серйозні проблеми з серцем виникли у тренера у 1988 році — відтоді під час усіх поїздок Лобановського намагалася супроводжувати дружина Аделаїда.

     Читайте також: 
    17 років без Лобановського: унікальне відео з 1997-го, яке демонструє народну любов до тренера
    18 років тому помер легендарний Лобановський. Драматичне відео із Запоріжжя
    НОВИНИ ФУТБОЛУ діти смерть ФК «Динамо» дружина Валерій Лобановський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies