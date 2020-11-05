Померла дружина Валерія Лобановського

Аделаїді Лобановській було 80 років

Сьогодні, 5 листопада, на 81-му році життя померла Аделаїда Лобановська, дружина видатного футбольного тренера Валерія Лобановського.

Аделаїда Панкратіївна Лобановська народилася в 1940 році. Вона – юристка за освітою, закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка. Одружившись з на рік старшим Валерієм Лобановським, Аделаїда була домогосподаркою. Єдина дитина у сім’ї — донька Світлана, російський філолог (викладач російської мови для іноземців), закінчила Київський університет. Світлана Лобановська з чоловіком Валерієм Горбиком мають ресторан. Їх діти Богдан і Ксенія носять прізвище діда.

Аделаїда Лобановська з донькою Світланою і внуками

Валерія Лобановського не стало 13 травня 2002 року. Він помер у наслідок інсульту, котрий виник за шість днів до того, в ході матчу чемпіонату України, в якому «Динамо» в Запоріжжі грало з «Металургом». Вперше серйозні проблеми з серцем виникли у тренера у 1988 році — відтоді під час усіх поїздок Лобановського намагалася супроводжувати дружина Аделаїда.

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