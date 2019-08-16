Ігор Суркіс визнав, що Михайличенка в 2004-му звільнив помилково (відео)



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Брати Суркіси керують київським «Динамо» з 1992 року Фото з соцмереж

Власник «Динамо» представив новий тренерський штаб

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс представив новий тренерський штаб команди. Ігор Михайлович був досить красномовним у своєму зверненні до гравців.

«У штаб Олексія Михайличенка увійшов тренер воротарів Михайло Михайлов, - каже власник «Динамо». - Тут без питань, він давно працює, професійно і якісно. Думаю, це правильне рішення. Також увійде Євтушенко. Я бачив Федорова. Ми з ним не обговорювали цю кандидатуру. Але я знаю, Михайличенко хоче запросити Гусєва. Тобто молодих хлопців. Коли був Лобановський і так само залучив Михайличенка і Дем’яненка. Ось така філософія.

Коли ми тут зустрічалися на початку сезону, я вам поставив чітке питання: ви готові до великих завдань? Але ви обманули мене та вболівальників. Тому починаємо з чистого аркуша. Відбулася трагедія для фанів, які вірили в команду. І їм треба повернути віру своєю грою, самовіддачею в тренувальному процесі. Ви можете повернути їм віру. І ви будете виконувати все, що сказав тренерський штаб.

Скільки там залишилося до наступної гри – сім чи дев’ять днів? До цього часу ви маєте команду вивести з цієї ями. Думаю, що фізично команда готова. Вони ж не відпочивали на пляжі, команда готувалася. Може, підкоригувати деяких футболістів. Так, можна завжди знайти причини. Наприклад, Вітя Циганков не в тій формі, до якої ми звикли. Він пропустив всі збори. Вербіч тільки набирає форму після травми. Соль. Причини – травми! Але глибина складу цього сезону давала нам нагоду таку команду як «Брюґґе» пройти. Ми мали її пройти. Тоді як минулого сезону я комусь сказав, що «Аякс» ще наробить галасу і по своєму класу ми не можемо пройти цю команду. «Аякс» дійшов до півфіналу Ліги Чемпіонів.

Шкода, що ми в рейтингу можемо втратити. Ось «Маріуполь» вилетів. Я не можу не дивитися на все з оптимізмом. Тому що без оптимізму цим всім дуже складно займатися.

Оренда Супряги і Булеци узгоджувалася також із Михайличенком. Єдине, що я не впевнений щодо оренди Алібекова в «Слован». Я спитав, чи не занадто швидко ми його віддали? І почув відповідь, що ні, хай набуде досвіду. Ми говорили з Хацкевичем протягом двох діб і я спитав: влаштовує нинішній склад? Він відповів, що все влаштовує.

Тих людей, які будуть невмотивовані, ми виставимо на трансфер або цього трансферного вікна, або наступного. Мені здається, хлопці мають заново доводити, що вони можуть грати у складі «Динамо».

Поблажок нікому не буде. Ми говоримо, молоді-молоді, але подивіться на захист: Бурда – 24 роки, Кадар – 29, Кендзьора –25. Один Миколенко молодий. Бойко – 31 рік. Я б не став говорити, що у нас молода команда.

Це провал всієї клубної системи від мене до спортивного директора. Щось було зроблено не так. Може, тренувальний процес був не такий, може комплектація була недостатня. Я в Михайличенка спитав, яким він бачить майбутнє «Динамо». Ми поговорили про позитивні і негативні моменти. Я би хотів, що він їх швидше виправив. Він їх бачить, і я розумію, як він хоче їх виправити.

Скільки разів я звільняв тренерів, але в мене було лише одне неприємне враження. Тоді, коли після «Трабзонспора» я прибрав Михайличенка. Якщо взяти мою логіку, філософію: Хацкевич майже нічого не виграв, хоча провів три сезони. А Михайличенко виграв два чемпіонати поспіль, і програв «Трабзонспору»… Може, я був молодим, гарячим. Тому я вважаю, що якщо йому дадуть ще один шанс, то він зможе ним скористатися».

Джерело: FootballHub