У дебюті матчу «Динамо» - «Шахтар» на поле з неба впали сови (відео)

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Гравець «Шахтаря» Вітао з совами Скрін-шот

Вочевидь то продовження акції динамівських фанатів на підтримку плямистих північних сов

Матч 29-го туру української Прем’єр-ліги між київським «Динамо» і донецьким «Шахтарем» на НСК «Олімпійський» у столиці України розпочався з несподіванки. Рефері Віталій Романов змушений був призупинити гру, оскільки в штрафний майданчик «гірників» щось упало.

«Щось» - то були скинуті з дрона іграшкові сови, яких кмітливо прибрали воротар «Шахтаря» Анатолій Трубін і бразильський легіонер Вітао.

Наразі невідомо, хто саме був ініціатором акції, але є підозра, що сов на поле скинули динамівські ультрас. Під час торішнього матчу «Шахтаря» й «Динамо» в Харкові вони вже проводили «акцію на підтримку північних плямистих сов». Правда, капітан «Шахтаря» в тому матчі Тайсон сприйняв звуки з трибун не як совині, а як мавп’ячі і зчинив неймовірний расистський скандал, котрий підтримали чимало ЗМІ, а надто – футбольні телеканали, які належать власникові донецького клубу Рінатові Ахметову.

Наразі «Динамо» і «Шахтар» зіграли півгодини. Рахунок не відкрито. Єдиний небезпечний момент мали «гірники», але удар Алана Патріка зі штрафного воротар Денис Бойко парирував.

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