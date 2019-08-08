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    Українець Роман Яремчук забив за «Ґент» у третьому матчі Ліги Європи поспіль (відео)

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    Роман Яремчук на початку нового сезону забиває майже в кожному поєдинку - Українець Роман Яремчук забив за «Ґент» у третьому матчі Ліги Європи поспіль (відео)
    Роман Яремчук на початку нового сезону забиває майже в кожному поєдинку
    ФК «Ґент»

    Бельгійці здобули виїзну перемогу

    Найбільш українська команда бельгійського чемпіонату «Ґент» здобув сприятливу виїзну нічию в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Команда Єсса Торупа зіграла 1:1 у Ларнаці з кіпрським АЄКом.

    Відкрив рахунок у цій зустрічі забив український нападник Роман Яремчук. На 26-й хвилині Роман влучно пробив метрів з 15-ти після скидки Брехта Деяґере.


    На 63-й хвилині автора голу замінив Лоран Депуатр. Зауважимо, що для Яремчука то вже четвертий м'яч у цьогорічному розіграші Ліги Європи. Три попередніх він забив у двох матчах проти румунського «Віторула».

    З інших українців «Ґента» сьогодні всі 90 хвилин провів центральний оборонець Ігор Пластун. А ось Роман Безус, який у попередньому поєдинку Ліги Жюпіле відзначився дублем, на цей раз залишився у резерві.

    «Ґент» втратив перемогу, пропустивши від Івана Тріковскі на 88-й хвилині зустрічі.

    Матч-відповідь команди зіграють 15 серпня у Ґенті.

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