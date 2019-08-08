Українець Роман Яремчук забив за «Ґент» у третьому матчі Ліги Європи поспіль (відео)



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Роман Яремчук на початку нового сезону забиває майже в кожному поєдинку ФК «Ґент»

Бельгійці здобули виїзну перемогу

Найбільш українська команда бельгійського чемпіонату «Ґент» здобув сприятливу виїзну нічию в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Команда Єсса Торупа зіграла 1:1 у Ларнаці з кіпрським АЄКом.



Відкрив рахунок у цій зустрічі забив український нападник Роман Яремчук. На 26-й хвилині Роман влучно пробив метрів з 15-ти після скидки Брехта Деяґере.



На 63-й хвилині автора голу замінив Лоран Депуатр. Зауважимо, що для Яремчука то вже четвертий м'яч у цьогорічному розіграші Ліги Європи. Три попередніх він забив у двох матчах проти румунського «Віторула».



З інших українців «Ґента» сьогодні всі 90 хвилин провів центральний оборонець Ігор Пластун. А ось Роман Безус, який у попередньому поєдинку Ліги Жюпіле відзначився дублем, на цей раз залишився у резерві.

«Ґент» втратив перемогу, пропустивши від Івана Тріковскі на 88-й хвилині зустрічі.



Матч-відповідь команди зіграють 15 серпня у Ґенті.