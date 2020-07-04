«Динамо» програло четверте класичне дербі «Шахтарю», Циганков вчинив скандал з журналістом (відео голів)

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Шахтар» здобув чергову невимушену перемогу над основним конкурентом Фото - Главком

«Динамо» має всі шанси спуститися на третє місце

Донецький «Шахтар» уже в ранзі чемпіона України виграв у «Динамо» четверте з чотирьох класичних дербі у рамках Прем’єр-ліги.

«Динамо» (Київ) - «Шахтар» (Донецьк) - 2:3

Голи: 0:1 – Тарас Степаненко (31). 0:2 – Коноплянка (39). 1:2 – Вербіч (51). 2:2 – Карлос Де Пена (67). 2:3 – Алан Патрік (73)

«Динамо»: Денис Бойко – Кендзьора, Кадірі, Олександр Сирота, Піваріч – Сергій Сидорчук (к) – Георгій Цитаїшвілі (Олександр Караваєв, 73), Шапаренко, Буяльський (Карґбо, 84), Вербіч – Назарій Русин (Карлос Де Пена, 46). Тренер – Олексій Михайличенко

«Шахтар»: Анатолій Трубін – Додо, Вітао, Микола Матвієнко, Болбат (Сіпріано, 55) – Алан Патрік, Тарас Степаненко (к) (Артем Бондаренко, 77) – Манор Соломон (Тайсон, 71), Маркос Антоніо, Коноплянка (Марлос, 77) – Жуніор Мораєш (Фернандо, 77). Тренер – Луїш Каштру

Судді: Віталій Романов (Дніпро) – Андрій Скрипка (Кропивницький), Олександр Войтюк (Запоріжжя)

Попередження: Кадірі (63) – Манор Соломон (17), Болбат (42), Тарас Степаненко (61)

Вилучення: Піваріч (90+2, груба гра)

4 липня. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

«Динамо» вийшло на цей матч у доволі несподіваному складі. Особливо якщо мова про оборонну ланку, де не було дискваліфікованих стопперів Дениса Попова та Артема Шабанова, а також травмованого лівого крайнього Віталія Миколенка. Також не грав через пошкодження й вінґер Віктор Циганков, який перед початком матчу з’явився у прес-ложі, але вчинив там скандал з одним із журналістів, який його сфотографував. Повимагавши видалити світлину і домігшись свого, Віктор покинув територію, відведену для преси.

Натомість тренер «Шахтаря» вніс лише дві серйозних зміни, випустивши замість незамінного воротаря Андрія П’ятова молодого Анатолія Трубіна, а в центрі оборони – бразильця Вітао. Але «гірники» собі це можуть дозволити з огляду на турнірне становище – чемпіонство вони собі гарантували ще два тижні тому.

Заявку на перемогу «Шахтар» зробив у першому таймі, коли донеччани, не особливо напружуючись, забили у ворота Дениса Бойка два м’ячі.

Перший гол провів Тарас Степаненко. Капітан «гірників» спершу сам перехопив м’яч перед динамівським штрафним майданчиком, потім рикошетом від його ноги м’яч після удару Сергія Болбата влучив у стійку і врешті сам Степаненко зіграв на добиванні – 0:1.

Другий м’яч коронним, хоча вже й добре призабутим ударом з правої метрів з 17-ти у дальній кут забив Євген Коноплянка – 0:2.

На початку другого тайму «Динамо» один м’яч відіграло: на удар Миколи Шапаренка головою Трубін відреагував, а врятувати команду після добивання від Беньяміна Вербіча не міг фізично – 1:2.

Відігралися господарі на 67-й хвилині, завдяки помилці молодого Трубіна, котрий вийшов з воріт надто далеко і дозволив перекинути себе Карлосові Де Пені – 2:2.

Однак рівновага зберігалася рівно п’ять хвилин. Луїш Каштру випустив Тайсона і той, пробувши на полі лише хвилину, видав відмінний розрізний пас на Алана Патріка. Опинившись із Бойком віч-на-віч, бразилець шансів динамівському воротареві не залишив – 2:3.

Таким чином, «Шахтар» за три тури до завершення чемпіонату збільшив відрив від «Динамо» до 20-ти очок – у «гірників» 75, у киян 55 пунктів. При цьому завтра «Динамо» в разі перемоги «Зорі» від «Олександрії» в Запоріжжі може втратити другу позицію. Наразі відставання луганців складає два очки.