Футболіст «Шахтаря» Мораєш: Тренер «Динамо» сказав гравцям перед матчем, щоб не тиснули мені руки



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Нападник донецького «Шахтаря» Жуніор Мораєш розповів про те, як гравці «Динамо» не тиснули йому руку після його переходу з київського клубу в стан «гірників».

«Деякі гравці мені потім подзвонили і попросили вибачення. Вони сказали, що у них був передматчевий збір, на якому Хацкевич сказав їм, щоб вони зі мною не віталися. Була така установка. Можливо, таким чином хотіли вплинути на мій психологічний стан, щоб я засмутився і щось зробив неправильно.

Якби це було рішення самих гравців, я б дуже розчарувався. Але так як це була вказівка згори, я навіть не засмутився. Навіть зрадів, що хлопці потім подзвонили мені і пояснили, що сталося. Це показало мені ту доброту і дружелюбність, яку хлопці до мене проявили, що наша дружба триває. Дзвонили і іноземні футболісти, і українці», - сказав Мораєш в ефірі «Вацко Live».

Нагадаємо, що сьогодні, 4 липня на київському НСК «Олімпійський» чергове Класичне дербі між «Динамо» і «Шахтарем» відбудеться в рамках 29-го туру української Прем’єр-ліги. Для донеччан воно не має значення, оскільки команда вже ґарантувала собі чемпіонство.