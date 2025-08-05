Футболіст Омельченко відмовляється повертатися до «Кривбасу»: офіційна заява клуба
Воротар ФК «Кривбас» Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди на зборах та повертатися не збирається
Футболіст Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди на зборах в Словенії та не повернувся до України разом із колективом. Про це, яке пише «Главком», повідомив ФК «Кривбас».
Клуб, як наголошується, звʼязався з гравцем, але той відмовляється повертатись до ФК «Кривбас».
«Кривбас» продовжує проводити усі необхідні заходи для повернення футболіста до розташування команди та комунікує з відповідними органами стосовно даного питання. Окрім того, ФК «Кривбас» проінформував Українську Прем'єр-лігу про ситуацію, яка склалась.
Воротар, як повідомляється, має чинний контракт з клубом ще на один рік. Й ФК «Кривбас» закликає Ігоря Омельченка повернутись до виконання контрактних зобовʼязань.
Місцеве видання «Свої» повідомило, що після тренувань команду відпустили на відпочинок у вихідні. 19-річний футболіст зібрав речі та вже не повернувся.
Зазначимо, згідно з даними клубу, за команду U-19, окрім Омельченка, виступають також криворожець Артем Дударенко та нігерієць Данладі Абдулмаджид.
Нагадаємо, перспективний голкіпер команди зник ще тиждень тому. Ігор Омельченко приєднався до криворізького клубу влітку 2022 року. У сезоні 2024/25 воротар провів 25 матчів за «Кривбас» U-19, у яких пропустив 49 м’ячів.
Також «Главком» писав, що каратист з Чернівців Євген Пилипюк не повернувся в Україну після міжнародних змагань за кордоном та пояснив причини такого вчинку.