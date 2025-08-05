Футболіст Омельченко відмовляється повертатися до «Кривбасу»: офіційна заява клуба

Клуб закликає втікача повернутися до своїх зобов'язань

Воротар ФК «Кривбас» Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди на зборах та повертатися не збирається

Футболіст Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди на зборах в Словенії та не повернувся до України разом із колективом. Про це, яке пише «Главком», повідомив ФК «Кривбас».

Клуб, як наголошується, звʼязався з гравцем, але той відмовляється повертатись до ФК «Кривбас».

«Кривбас» продовжує проводити усі необхідні заходи для повернення футболіста до розташування команди та комунікує з відповідними органами стосовно даного питання. Окрім того, ФК «Кривбас» проінформував Українську Прем'єр-лігу про ситуацію, яка склалась.

Воротар, як повідомляється, має чинний контракт з клубом ще на один рік. Й ФК «Кривбас» закликає Ігоря Омельченка повернутись до виконання контрактних зобовʼязань.

Місцеве видання «Свої» повідомило, що після тренувань команду відпустили на відпочинок у вихідні. 19-річний футболіст зібрав речі та вже не повернувся.

Зазначимо, згідно з даними клубу, за команду U-19, окрім Омельченка, виступають також криворожець Артем Дударенко та нігерієць Данладі Абдулмаджид.

Нагадаємо, перспективний голкіпер команди зник ще тиждень тому. Ігор Омельченко приєднався до криворізького клубу влітку 2022 року. У сезоні 2024/25 воротар провів 25 матчів за «Кривбас» U-19, у яких пропустив 49 м’ячів.

Також «Главком» писав, що каратист з Чернівців Євген Пилипюк не повернувся в Україну після міжнародних змагань за кордоном та пояснив причини такого вчинку.