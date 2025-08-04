19-річний голкіпер «Кривбаса» не повернувся в Україну після зборів

У криворізькому «Кривбасі» так і не розуміють, куди зник воротар

Ігор Омельченко приєднався до криворізького клубу влітку 2022 року

Колишній журналіст Ігор Бурбас розповів, що 19-річний голкіпер «Кривбаса» Ігор Омельченко не повернувся з командою в Україну після завершення літніх передсезонних зборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ua.tribuna.com.

«Неприємна звістка надійшла з табору «Кривбаса». Вже тиждень як команда повернулася зі зборів. Але разом з командою не повернувся один з футболістів. Футболіст – основний воротар молодіжної команди попереднього сезону, 19-річний воротар Ігор Омельченко, який навіть кілька разів потрапляв до заявки на матчі Української Прем’єр-ліги. Тобто футболіст перспективний. Але, наскільки я розумію, посеред зборів людина десь зникла, не вийшла на зв’язок», – заявив Бурбас.

З того, що йому вдалося дізнатися, у самому криворізькому «Кривбасі» так і не розуміють, куди зник воротар.

«Хто з ним ще зараз досі на зв’язку, там лунає ледь не така інформація, що футболіст готовий завершити свою кар’єру. У нього ще є чинний контракт з «Кривбасом». Він готовий пожертвувати цим контрактом. Ясна річ, що є санкції, які можуть бути на нього накладені. Тобто футболіст готовий до цього і не готовий повертатися в розташування клубу», – розповів Бурбас.

Ігор Омельченко приєднався до криворізького клубу влітку 2022 року. У сезоні 2024/25 воротар провів 25 матчів за «Кривбас» U-19, у яких пропустив 49 м’ячів.

За даними порталу Transfermart, чинний контракт Омельченка з «Кривбасом» розрахований до літа 2026-го.

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