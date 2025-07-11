Атака РФ та Миколаїв та Чугуїв, заяви Трампа: головне за ніч

«Я думаю, що в понеділок у мене буде важлива заява щодо Росії», – сказав Трамп

Ворог вдарив по Миколаївщині та Харківщині, біткоїн знову оновив рекорд, «Шахтар» розгромив фінський «Ільвес», інтерв'ю Трампа про зброю для України та заяву щодо Росії.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 11 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Обстріл Миколаївщини та Харківщини

У ніч на 11 липня ворог вчергове завдав ударів по Миколаєву. Близько другої години ночі в місті пролунали вибухи, після чого у передмісті спалахнула пожежа.

Інформації про масштаби пожежі чи кількість постраждалих на цей момент немає.

Також цієї ночі місто Чугуїв опинилось під атакою ворожих дронів. Близько першої години ночі ворог вдарив по Чугуєву. У центральній частині міста зруйновано два приватних домоволодіння та суттєво пошкоджені будинки навколо.

Через обстріл значних пошкоджень зазнала будівля Чугуївської центральної лікарні. Там внаслідок удару є постраждалі. Ще в одному з мікрорайонів міста також відбулися влучання «шахедів», є пошкодження приватних домоволодінь.

Екстрені служби виїхали та працюють на місцях влучань. Наслідки руйнувань уточнюються.

Біткоїн знову оновив рекорд

Курс біткоїна підскочив до нового історичного максимуму.

Як зазначило видання, це сталось «на фоні активного попиту від інституційних інвесторів і сприятливої політики адміністрації президента США Дональда Трампа».

Вартість головної криптовалюти сягнула $116 046,44. Загалом від початку року біткоїн подорожчав уже приблизно на 24%.

«Шахтар» розгромив фінський «Ільвес»

10 липня, донецький «Шахтар» розпочав єврокубковий сезон матчем проти фінського «Ільвеса». Поєдинок кваліфікації Ліги Європи «Шахтар» – «Ільвес» пройшов на стадіоні «Стожице» у Любляні (Словенія).

«Шахтар» (Україна) – «Ільвес» (Фінляндія) – 6:0

Голи: Алісон, (26, 47), Кауа Еліас, 43), Кевін, (74), Педрінью, (87), Невертон, (89).

Заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп анонсував важливу заяву на адресу Росії. В інтерв'ю для каналу Трамп заявив, що розчарований Росією.

«Але побачимо, що станеться протягом наступних кількох тижнів», – продовжив він.

Американський лідер не надав подробиць щодо заяви, яка прозвучить від нього вже 14 липня, але називає її «важливою».

«Я думаю, що в понеділок у мене буде важлива заява щодо Росії», – сказав він.

Також Трамп розкрив подробиці нової домовленості, яка, за його словами, була досягнута між США, НАТО та Україною щодо поставок американської зброї.

«Ми надсилаємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує цю зброю на 100%. Тобто зброя, яку ми передаємо, йде до НАТО, а потім НАТО передає її Україні – і саме НАТО платить за це», – сказав Трамп.

Він додав, що ця домовленість була досягнута під час саміту НАТО у червні цього року.