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Словенія легалізувала евтаназію

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Словенія легалізувала евтаназію
Процедура передбачає, що пацієнт повинен двічі звернутися до лікаря
фото: Flickr

Парламент схвалив законопроєкт про допомогу в помиранні

Парламент Словенії ухвалив історичний законопроєкт про евтаназію, який дозволить невиліковно хворим пацієнтам законно отримати медикаментозну допомогу для завершення життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Slovenia Times.

Законопроєкт, ініційований групою депутатів від трьох коаліційних партій, був прийнятий 18 липня 2025 року 50 голосами «за» проти 34 «проти». Закон набуде чинності через два тижні після опублікування, а його практичне застосування розпочнеться через шість місяців.

Згідно з новим законом, дорослі пацієнти, які здатні самостійно приймати обґрунтовані рішення, зможуть обрати евтаназію, якщо вони страждають від:

  • Невиліковної хвороби та нестерпного фізичного болю.
  • Психологічного стресу, спричиненого хворобою.
  • Обох цих станів.

Процедура передбачає, що пацієнт повинен двічі звернутися до лікаря. Після цього запит розглядатиме спеціальна комісія, до складу якої увійдуть незалежний лікар та психіатр. Важливо зазначити, що хворі повинні будуть самостійно прийняти або ввести собі легальну речовину. Медичні працівники, від медсестер і лікарів до фармацевтів, матимуть право відмовитися від участі в евтаназії.

Нагадаємо, депутати Словенії схвалили пропозицію щодо проведення консультативного референдуму з питанням про збільшення витрат країни на оборону. Голосування стосуватиметься підтримки ідеї доведення оборонного бюджету до 3% ВВП на рік до 2030 року, що становить приблизно 2,1 млрд євро.

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Теги: Словенія смерть закон

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