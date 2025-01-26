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Каратист не повернувся в Україну з міжнародних змагань: як він пояснив своє рішення

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Каратист не повернувся в Україну з міжнародних змагань: як він пояснив своє рішення
Українська федерація карате виключила Євгена Пилипюка зі свого складу та зі складу національної й молодіжної збірних України
фото з відкритих джерел

Євген Пилипюк заявив, що визнає свою провину

Каратист з Чернівців Євген Пилипюк, який не повернувся в Україну після міжнародних змагань закордоном, пояснив причини такого вчинку. 25-річний спортсмен заявив, що не міг отримати відстрочку від мобілізації, тому порушив наказ Міністерства молоді та спорту. Про це повідомив сайт спортивних новин Tribuna з посиланням на відео Пилипюка.

Раніше повідомлялось, що разом з Євгеном на турнір з карате, який відбувався в італійській Венеції в грудні минулого року, також їздила його 18-річна дружина, каратистка Дарія Пилипюк. Федерація карате України виключила подружжя Пилипюків зі складу збірної після того, як ті не повернулися з-за кордону після змагань. Спортсменам загрожує довічна дискваліфікація зі Світової федерації карате.

В опублікованому відео Євген Пилипюк заявив, що визнає свою провину.

«Я розумію, що вчинив неправильно, моєму вчинку немає виправдання, він не є гідним щодо української спільноти, наших воїнів», – сказав спортсмен.

Пилипюк розповів, що у 2023 році він та його дружина Дарія стали батьками. Аби забезпечувати родину, чоловік намагався отримати відстрочку від мобілізації шляхом вступу до аспірантури. У цьому питанні, як стверджує каратист, йому обіцяв допомогти його тренер, президент Чернівецької федерації карате Олександр Пікулін. Вартість такої послуги коштувала 4 тис. доларів.

Утім зробити цього не вдалося, і Пилипюку запропонували посаду тренера в ДЮСШ. Заклад не надавав бронь для своїх працівників, тому 25-річний каратист виїхав за кордон «законно» під приводом змагань.

Журналісти «Суспільного. Чернівці» звернулись до Олександра Пікуліна за коментарем щодо слів Євгена Пилипюка про домовленості за відстрочку. Той заявив, що це неправда.

Євген Пилипюк відзначає, що дружина не знала про його намір виїхати й залишитися за кордоном. Він наполягає на невинуватості Дарії, яка за його словами, вже повернулась до Чернівців.

«Але моя дружина не порушила жодного законодавства. Вона не є військовозобов’язаною чи медиком. Вона не підписувала жодні документи про повернення до України по завершенню змагань. На всі змагання в Італії, Словаків, Грузії ми не відряджались котом збірної України чи Української федерації карате. Ми їздили на всі турніри за власний кошт», – сказав Пилипюк, додавши, що дружина не може нести відповідальності за його вчинки.

Нагадаємо, директор Національного музею історії України у Києві Федір Андрощук поїхав у відрядження за кордон і не повернувся.

Крім того, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький поїхав у відрядження і не повернувся до України. Ймовірно, він втік з країни. Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на свої джерела.

Також тренер з фізпідготовки одеського «Чорноморця» Ігор Касьяненко не повернувся з тренувального збору в Туреччині назад в Україну. Ймовірно, він поїхав до Сполучених Штатів Америки

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Теги: відео карате наказ документи Чернівці президент чоловік дружина тренер послуги кордон Олександр Куницький депутат

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