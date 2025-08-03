Збірна України з пляжного футболу здобула путівку в Суперфінал Євроліги-2025

Сьогодні, 3 серпня, на українців чекає поєдинок із командою Італії

Збірна України набрала 12 очок у загальному заліку відбору Суперфіналу Євроліги-2025

Чоловіча збірна України з пляжного футболу у суботу, 2 серпня, провела свій другий поєдинок на 4-му відбірному етапі Суперфіналу Євроліги-2025, що проходить у молдовському Кишиневі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Підопічні Миколи Костенка після перемоги над Францією (7:2) зустрілися з командою Латвїї, яку тренує український спеціаліст Антон Бутко. У першому періоді синьо-жовті пропустили першими, але зуміли взяти себе в руки та зусиллями Войтенка та Левченка вийшли вперед.

У другій 12-хвилинці Самойленко та Войток збільшили перевагу, а в заключному періоді Корнійчук поставив остаточну крапку – 5:1.

Таким чином, збірна України набрала 12 очок у загальному заліку відбору Суперфіналу Євроліги-2025. Цей результат забезпечує синьо-жовтим перепустку на турнір у Віареджо. Сьогодні, 3 серпня, на українців чекає поєдинок із командою Італії.

Євроліга-2025. Відбірний етап. Група В

Україна – Латвія – 5:1

Голи: Войтенко (10), Левченко (10), Самойленко (18), Войток (21), Корнійчук (31) – Грісліс (8).

Нагадаємо, «Полісся» здолало клуб «Санта-Колома» (Андорра) у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій та продовжило боротьбу у турнірі.

Житомирський клуб зазнав поразки у першій грі, тому змушений був грати лише на перемогу у другому поєдинку.

«Полісся» відкрило рахунок вже на початку гри – Михайліченко використав помилку андоррців у захисті.

У другому таймі житомирський клуб ще кілька разів забив у ворота андоррців і гарантував собі путівку до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд (другий матч)

«Санта-Колома» (Андорра) – «Полісся» (Україна) – 1:4 (3:5 за підсумком двох поєдинків)

Голи: Моурело дель Уерто (49) – Михайліченко (4), Філіппов (48), Андрієвський (59), Гайдучик (77)