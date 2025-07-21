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Українці намагаються незаконно в'їхати до Польщі, використовуючи фальшиві права далекобійників - Bild

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Українці намагаються незаконно в'їхати до Польщі, використовуючи фальшиві права далекобійників - Bild
Польські прикордонники стверджують, що українці призовного віку все частіше підробляють водійські права категорії С
фото: з відкритих джерел

У 2024 році польська влада не пропустила в країну 498 українців призовного віку

Під час перевірок польські прикордонні органи встановили, що українці призовного віку нібито все частіше намагаються ухилитися від військової служби, використовуючи підроблені посвідчення водія на вантажівки. Про це, як пише «Главком», йдеться у конфіденційному звіті німецьких спецслужб, з яким ознайомилося видання BILD.

«Польська прикордонна служба все частіше виявляє підроблені українські посвідчення водія категорії C — на вантажівки — у тих, хто в'їжджає з України в Польщу», - йдеться у документі.

З моменту запровадження воєнного стану чоловікам призовного віку, тобто від 18 до 60 років, заборонено залишати Україну без спеціального дозволу й українські прикордонники суворо проінструктовані не випускати військовозобов'язаних з країни, йдеться у документі.

«За найменші порушення вони самі можуть бути відправлені на фронт як покарання», - пояснюється у звіті, на який посилається видання.

Покинути Україну, як виняток, можуть водії-далекобійники, які доставляють з-за кордону важливі вантажі на кшталт зброї, боєприпасів, медикаментів тощо, роблячи таким чином істотний внесок в оборону. У документі зробили висновок, що наявність прав водія категорії C може означати звільнення від фронту, оскільки активні водії вантажівок призову нібито не підлягають.

На запит BILD в українському посольстві пояснили, що лише водійського посвідчення категорії C недостатньо для виїзду.

«Чоловіки призовного віку можуть залишити країну лише за наявності роботи у міжнародній транспортній компанії та ліцензії на міжнародні перевезення, а також чинних документів, реєстрації в системі «Резерв+» та офіційного дозволу на виїзд», - відповіли у дипломатичному відомстві.

Скільки українців призовного віку скористалися підробленими правами та перетнули кордон — невідомо, пише BILD, додаючи, що минулого року польська влада не допустила до в'їзду в країну 498 українців призовного віку, а за перше півріччя 2025 року таких було 118 випадків.

Посольство України на це відповіло, що незаконна втеча — не масове явище й більшість чоловіків призовного віку, які виїжджають за кордон, роблять це на законних підставах та з відповідними дозволами.

Нагадаємо, уряд Польщі поступово припинить діяльність притулків для біженців з України. З 1 листопада так звані центри колективного розміщення біженців з України прийматимуть лише пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.

Також «Главком» писав, що у Львівській області засудили далекобійника, який намагався вивезти свого сина за кордон, щоб того не мобілізували до армії.

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Теги: ухилянти втеча Польща водій кордон

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