Два голи, два вилучення і пенальті: «Шахтар» і «Динамо» зіграли останнє Класичне в сезоні

Карлос Де Пена не зміг засмутити Андрія П'ятова UA-Футбол

На відміну від попередніх, нинішній поєдинок був схожим на дербі

Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» зіграли останнє в сезоні-2018/2019 Класичне дербі. На відміну від останніх протистоянь цих суперників, це вийшло справді бойовим і повністю виправдало свій статус. навіть не дивлячись на відсутність у суперників турнірної мотивації.

«Шахтар» (Донецьк) - «Динамо» (Київ) - 1:1

Голи: 0:1 - Віктор Циганков (36, з пенальті). 1:1 - Тете (50)

«Шахтар»: П’ятов – Бутко, Сергій Кривцов, Хочолава, Микола Матвієнко – Алан Патрік (Віктор Коваленко, 75), Маркос Антоніо – Фернандо (Дентіньо, 46), Тете, Манор Соломон (Ордець, 66) – Кайоде. Тренер – Паулу Фонсека

«Динамо»: Денис Бойко – Кендзьора, Бурда, Артем Шабанов, Сідклей – Сергій Сидорчук (к), Шепелєв – Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Карлос Де Пена – Бесєдін (Шапаренко, 65). Тренер - Олександр Хацкевич

Судді: Ярослав Козик (Мукачеве) - Володимир Володін (Херсон), Андрій Скрипка (Кропивницький)

Попередження: Алан Патрік (33), Фернандо (35), Тете (56), Дентіньо (77) - Віктор Циганков (22), Шепелєв (32), Олександр Андрієвський (83), Шапаренко (86), Сідклей (88)

На 41-й хвилині попереджено, на 45+1-й хвилині вилучено (друге попередження) Артема Шабанова

На 20-й хвилині попереджено, на 63-й хвилині вилучено (друге попередження) Хочолаву

22 травня. Харків. ОСК «Металіст». 30 315 глядачів

Відкрив рахунок на 36-й хвилині Віктор Циганков, котрий сам спровокував Фернандо сфолити на собі у межах карної зони і сам з позначки пробив влучно.

Правда, ще до перерви динамівці власноруч життя собі ускладнили: через два попередження поле покинув центральний оборонець Артем Шабанов.

Компенсувати втрату стоппера Олександр Хацкевич вирішив не заміною, а переведенням в оборонну ланку Володимира Шепелєва. Власне, поки Володимир до не зовсім звичного до себе амплуа притирався, «гірники» певну неузгодженість в захисних побудовах суперників використали. Оларенваджу Кайоде по центру вивів на побачення з Денисом Бойком Тете, а герой кубкового фіналу з «Інгульцем» пробив влучно - 1:1.

Здавалося б, маючи чисельну перевагу і майже тайм попереду, «Шахтар» став фаворитом двобою. Однак на 63-й хвилині кількість гравців у складах команд вирівнялася. То Давид Хочолава зіграв неподалік від власного карного майданчика рукою, отримав друге попередження і залишив поле достроково. Паулу Фонсека, на відміну від Хацкевича, відреагував миттєво і випустив замість Манора Соломона стоппера Івана Ордця. Той влився у гру бездоганно.

У принципі, надійно грали в рештці поєдинку й динамівські оборонці. Правда, в компенсований арбітром час суперника мали по нагоді вирвати перемогу. Спершу зі зручної нагоди промахнувся Циганков, а згодом після прострілу з флангу в стійку влучив Тете. Тому нічия в цій зустрічі виглядає закономірним підсумком.

Нагадаємо, що чемпіонство «Шахтар» забезпечив собі достроково, ще у попередньому турі, завдяки перемозі над «Зорею». «Динамо» з дев'ятиочковим відставанням - срібний призер.