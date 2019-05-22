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    Два голи, два вилучення і пенальті: «Шахтар» і «Динамо» зіграли останнє Класичне в сезоні

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Карлос Де Пена не зміг засмутити Андрія П'ятова - Два голи, два вилучення і пенальті: «Шахтар» і «Динамо» зіграли останнє Класичне в сезоні
    Карлос Де Пена не зміг засмутити Андрія П'ятова
    UA-Футбол

    На відміну від попередніх, нинішній поєдинок був схожим на дербі

    Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» зіграли останнє в сезоні-2018/2019 Класичне дербі. На відміну від останніх протистоянь цих суперників, це вийшло справді бойовим і повністю виправдало свій статус. навіть не дивлячись на відсутність у суперників турнірної мотивації.

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    «Шахтар» (Донецьк) - «Динамо» (Київ) - 1:1

    Голи: 0:1 - Віктор Циганков (36, з пенальті). 1:1 - Тете (50)

    «Шахтар»: П’ятов – Бутко, Сергій Кривцов, Хочолава, Микола Матвієнко – Алан Патрік (Віктор Коваленко, 75), Маркос Антоніо – Фернандо (Дентіньо, 46), Тете, Манор Соломон (Ордець, 66) – Кайоде. Тренер – Паулу Фонсека

    «Динамо»: Денис Бойко – Кендзьора, Бурда, Артем Шабанов, Сідклей – Сергій Сидорчук (к), Шепелєв – Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Карлос Де Пена – Бесєдін (Шапаренко, 65). Тренер - Олександр Хацкевич

    Судді: Ярослав Козик (Мукачеве) - Володимир Володін (Херсон), Андрій Скрипка (Кропивницький)

    Попередження: Алан Патрік (33), Фернандо (35), Тете (56), Дентіньо (77) - Віктор Циганков (22), Шепелєв (32), Олександр Андрієвський (83), Шапаренко (86), Сідклей (88)
    На 41-й хвилині попереджено, на 45+1-й хвилині вилучено (друге попередження) Артема Шабанова
    На 20-й хвилині попереджено, на 63-й хвилині вилучено (друге попередження) Хочолаву

    22 травня. Харків. ОСК «Металіст». 30 315 глядачів

    Відкрив рахунок на 36-й хвилині Віктор Циганков, котрий сам спровокував Фернандо сфолити на собі у межах карної зони і сам з позначки пробив влучно.

    Правда, ще до перерви динамівці власноруч життя собі ускладнили: через два попередження поле покинув центральний оборонець Артем Шабанов.

    Компенсувати втрату стоппера Олександр Хацкевич вирішив не заміною, а переведенням в оборонну ланку Володимира Шепелєва. Власне, поки Володимир до не зовсім звичного до себе амплуа притирався, «гірники» певну неузгодженість в захисних побудовах суперників використали. Оларенваджу Кайоде по центру вивів на побачення з Денисом Бойком Тете, а герой кубкового фіналу з «Інгульцем» пробив влучно - 1:1.

    Здавалося б, маючи чисельну перевагу і майже тайм попереду, «Шахтар» став фаворитом двобою. Однак на 63-й хвилині кількість гравців у складах команд вирівнялася. То Давид Хочолава зіграв неподалік від власного карного майданчика рукою, отримав друге попередження і залишив поле достроково. Паулу Фонсека, на відміну від Хацкевича, відреагував миттєво і випустив замість Манора Соломона стоппера Івана Ордця. Той влився у гру бездоганно.

    У принципі, надійно грали в рештці поєдинку й динамівські оборонці. Правда, в компенсований арбітром час суперника мали по нагоді вирвати перемогу. Спершу зі зручної нагоди промахнувся Циганков, а згодом після прострілу з флангу в стійку влучив Тете. Тому нічия в цій зустрічі виглядає закономірним підсумком.

    Нагадаємо, що чемпіонство «Шахтар» забезпечив собі достроково, ще у попередньому турі, завдяки перемозі над «Зорею». «Динамо» з дев'ятиочковим відставанням - срібний призер.

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    ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Паулу Фонсека Прем’єр-ліга Віктор Циганков Олександр Хацкевич Сідклей Микола Шапаренко Денис Бойко Андрій П'ятов Сергій Сидорчук Тете Манор Соломон Маркос Антоніо Володимир Шепелєв Сергій Кривцов Давид Хочолава Алан Патрік Артем Шабанов Богдан Бутко Микола Матвієнко Микита Бурда Віктор Коваленко Фернандо Томаш Кендзьора Класичне дербі Олександр Андрієвський
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