«Шахтар» став 13-разовим чемпіоном України, П’ятов поступається за кількістю титулів лише Шовковському

«Шахтар» став найсильнішим учетверте поспіль Фото - Instagram ФК «Шахтар»

«Гірники» оформили чемпіонство за п’ять турів до фінішу

Щойно донецький «Шахтар» обіграв 3:2 «Олександрію» і за п’ять турів до завершення чемпіонату України-2019/2020 з футболу став чемпіоном. Утринадцяте в своїй історії, вчетверте поспіль.

Команда Луїша Каштру виграла перший тайм завдяки пенальті, реалізованому Тайсоном. Проте на початку другої половини Євген Банада і Максим Третяков з інтервалом у три хвилини несподівано вивели «Олександрію» вперед. «Шахтар» відігрався після виходу на поле Тете. Зрівняв рахунок бразилець через три хвилини після появи на полі, а на 79-й забив гол, який можна назвати «золотим».

За кількістю чемпіонств «гірники» поступаються лише київському «Динамо», яке тріумфувало на національному рівні 15 разів. Попередні рази донеччани вигравали український чемпіонат у 2002, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 і 2019 роках.

Воротар Андрій П’ятов став чемпіоном України вдесяте в кар’єрі. Стільки ж разів як гравці на вершину підіймалися лише динамівець Владислав Ващук і багаторічний капітан, а нині другий тренер донецького клубу Даріо Срна. Більше – Олександр Шовковський. Легендарний динамівський воротар ставав чемпіоном 14 разів.

Дев’ятиразовими чемпіонами України є Олександр Головко, Сергій Ребров і Юрій Дмитрулін.

Свій восьмий чемпіонський титул виграв півоборонець Тарас Степаненко, а також його земляк із Запоріжжя Сергій Кривцов. Вони порівнялися за кількістю чемпіонств з динамівцем Валентином Белькевичем, а також колишніми одноклубниками В’ячеславом Шевчуком, Томашем Гюбшманом і Ярославом Ракицьким.

Семиразовим чемпіоном України став Дентіньо. За цим показником він випередив Василя Кобіна, який виграв шість титулів.

Також чемпіонські штандарти цьогоріч приміряють Тайсон, Марлос, Жуніор Мораєш, Алан Патрік, Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Ісмаїлі, Маркос Антоніо, Майкон, Фернандо, Давид Хочолава, Маркос Сіпріано, Сергій Болбат, воротарі Анатолій Трубін і Олексій Шевченко, чемпіони світу серед молоді Валерій Бондар і Данило Сікан. Разом із тренером Луїшем Каштру вперше чемпіонами України стали Тете, Додо, а також Манор Соломон, який став першим ізраїльтянином, котрий здобув цей титул. Бодай щось у своїй кар’єрі виграв і Євген Коноплянка.

Також за принципом зіграного бодай одного матчу в чемпіонському сезоні медалі мають отримати Ґуставо Бланко Лещук, Артем Бондаренко, Олексій Борячук і Олександр Піхальонок.