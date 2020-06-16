Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук поділився моторошним відео, як йому зашивають ногу



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Сергій Сидорчук залишав поле на руках партнерів за командою Фото - Динамо від Шурика

Травма півоборонця киян лякає, але виявилася не такою загрозливою, як виглядало на перший погляд

Капітан команди київського «Динамо» Сергій Сидорчук виклав у себе в Instagram відео, на якому показав, як йому накладають шви на нозі.

Травма – наслідок грубих дій хорватського оборонця луганської «Зорі» Ловре Цвека в матчі 26-го туру української Прем’єр-ліги, за яку той отримав пряму червону картку, а Сергій завершив гру достроково.

Нагадаємо, що «Динамо» перемогло «Зорю» 3:1 і вийшло на чисте друге місце в турнірній таблиці.