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    Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук поділився моторошним відео, як йому зашивають ногу

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    Сергій Сидорчук залишав поле на руках партнерів за командою - Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук поділився моторошним відео, як йому зашивають ногу
    Сергій Сидорчук залишав поле на руках партнерів за командою
    Фото - Динамо від Шурика

    Травма півоборонця киян лякає, але виявилася не такою загрозливою, як виглядало на перший погляд

    Капітан команди київського «Динамо» Сергій Сидорчук виклав у себе в Instagram відео, на якому показав, як йому накладають шви на нозі.

    Травма – наслідок грубих дій хорватського оборонця луганської «Зорі» Ловре Цвека в матчі 26-го туру української Прем’єр-ліги, за яку той отримав пряму червону картку, а Сергій завершив гру достроково.

    Нагадаємо, що «Динамо» перемогло «Зорю» 3:1 і вийшло на чисте друге місце в турнірній таблиці.  

     Читайте також: З вогнем. Як ультрас «Динамо» допомагали команді під стадіоном у Запоріжжі «Зорю» обігрувати (фото)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК «Зоря» Сергій Сидорчук Ловре Цвек
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