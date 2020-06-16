Футболіст Мілевський згадав, як Алієв кидався на нього з ножем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артем Мілевський і Олександр Алієв дружили так пристрасно, що ледь одне одного не покалічили Фото - Футбол 24

До крайньої точки кипіння «кентів» довела гра в карти

Колишній нападник команди київського «Динамо» Артем Мілевський розповів про конфлікт зі своїм другом Олександром Алієвим, яких виник під час гри в карти.

«Сидимо на зборах у Португалії, останній день. День приїзду і день від'їзду ніхто не відміняв, - розповідає Мілевський на власному Youtube-каналі. – Граємо в карти. Валентин Белькевич, Царство йому Небесне, тоді ще був у «Динамо», Макс Шацьких. І ось граємо ми пара на пару. Зрозуміло, відкрили «Сан Міґель»...

І вони нас «прасують» жорстко. Ми тоді грали не на гроші, а на віджимання. І ми вже раз десь разів під сто віджалися. Сидимо, один на одного вже ричимо. Програємо знову, слово за слово, встаємо – і б'ємо один одного по бороді.

Хлопці нас розбороняють: «Кенти, ви що робите?» Ми такі – так, гаразд, кент. Руки потиснули, знову сіли, зараз порвемо. Так жодного разу і не виграли.

Закінчилися карти, до нас прийшли масажисти і начальник команди. Все дійшло до того, що кент почав хапатися за ніж. Був серйозний конфлікт, і слава Богу, що не було ніякої поножовщини».