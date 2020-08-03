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    Футболіст, якого вигнали з Туреччини через побиття партнера за командою, повернувся в «Динамо»

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    Жерсон Родріґес сподівається зіграти в Лізі чемпіонів - Футболіст, якого вигнали з Туреччини через побиття партнера за командою, повернувся в «Динамо»
    Жерсон Родріґес сподівається зіграти в Лізі чемпіонів
    Світлина - ФК «Динамо»

    Жерсон Родріґес вже готовий доводити профпридатність Мірчі Луческу

    Люксембурзький легіонер Жерсон Родріґес повернувся в київське «Динамо» після оренди в турецький «Анкарґюджю». Про своє прибуття до Києва гравець повідомив у своєму Instagram.

    «Динамо» відправило Родріґеса в оренду в «Анкарагюджю», де люксембуржець провів 11 матчів (6 голів і 2 результативні передачі), проте побився з капітаном клубу Анте Кулушічем і був відрахований з команди.

    Майбутнє Жерсона в Динамо поки під питанням. На Родріґеса претендували «Бешикташ» і «Ерзурумспор», проте з бронзовим призером чемпіонату Туреччини кияни не зійшлися в ціні, а варіант з новачком турецької Суперліги відкинув сам футболіст.

    У той же час агент Родріґеса запевняє, що його клієнт мріє пробитися з «Динамо» в Лігу чемпіонів.

    У складі «Динамо» Жерсон провів 12 матчів у всіх турнірах і забив 2 м'ячі.

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