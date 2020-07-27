Джерело: з вірогідністю 99 відсотків Луческу в «Динамо» не буде



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Мірча Луческу не провів з киянами жодного тренування Світлина - ФК «Динамо»

Румунський спеціаліст вирішив не випробовувати долю

Румунське видання «Gazetei Sporturilor» сповіщає, що 74-річний румунський спеціаліст подав у відставку з посади тренера київського «Динамо», не провівши з командою жодного тренування.

У коментарі виданню Луческу сказав: «Я не можу прийняти, що фанати діють проти інтересів клубу. На жаль, я вирішив відмовитися від можливої співпраці з київським «Динамо». Дякую родині Суркісів за надану довіру та зроблене запрошення, але мені неможливо працювати в атмосфері ворожості, особливо від групи ультрас, підтримка яких команді так потрібна у спортивні періоди.

Я ніколи не був боягузом, я приймав спортивні виклики, доказ переходу з «Ґалатасарая» в «Бешикташ» або з бухарестського «Динамо» в бухарестський «Рапід», які сприймають суперництво, але справедливі і вітали мене з надією та відкритістю і з якими нам вдалося вигравати титули.

Я не можу прийняти вболівальників, які виступають проти інтересів клубу. Думаю, що настав час змін, який спровокує емуляцію, ентузіазм, мотивацію та поверне команду до рівня, на який традиції та історія цього клубу заслуговують.

Мій приїзд у «Динамо» Київ не має нічого спільного з вартістю контракту, гроші були моїм останнім клопотом. Мені хотілося повернутися до футболу, в Україну, де я відчув стільки задоволення, щоб знову ввійти в ту атмосферу, настільки захоплюючу та сповнену непередбачуваного. Я це робив із захопленням, з повною впевненістю у потенціалі молодих українських гравців, багато з яких є членами національних команд.

Я хотів змагального гарту, як це було багато років, наелектризованості трибун. Україна на це заслуговує».

Джерело «Главкома» в «Динамо» повідомило нам, що з вірогідністю на 99 відсотків Луческу на чолі команди не буде. «Але дочекайтеся повідомлення на офіційному сайті», - повідомили нам.

Мірча Луческу підписав з київським «Динамо» дворічний контракт з можливістю продовження на рік минулого четверга. Цей крок став шоком для всього міжнародного футболу, адже 74-річний румунський тренер – одна з легенд суперника киян, донецького «Шахтаря», де працював 12 років і виграв 22 титули, зокрема Кубок УЄФА-2008/2009.

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