Знакові для «Шахтаря» особистості відмовилися увійти в тренерський штаб Луческу в «Динамо»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В'ячеслав Шевчук залишився вірним «Шахтареві» Світлина - ФК «Шахтар»

В’ячеслав Шевчук дав зрозуміти, що в таборі принципового опонента працювати не буде

В’ячеслав Шевчук і Карло Ніколіні, колишні футболіст і тренер «Шахтаря» відмовилися увійти в тренерський штаб Мірчі Луческу в київському «Динамо». Про це розповів в ефірі каналу «Футбол» сам Шевчук.

«Луческу хотів розмовляти з приводу мене. Але я йому відразу сказав: «Містере, не потрібно ніяких розмов, я вам бажаю удачі, але я не зможу в силу зрозумілих обставин. Я знаю, що тренер з фізпідготовки Карло Ніколіні, з яким вони працювали близько 20 років, відмовив Луческу, у силу також, напевно, всім зрозумілих обставин.

Вважаю, що Ніколіні дуже важлива для Луческу фігура, як ферзь у шахах. Довго з ним працює, відчуває Містера, де потрібно підказати щось, зробити якісь заміни. І знаю, що Рінат Ахметов часто спілкувався з Ніколіні, поважав його думку», - сказав Шевчук, який виступав за «гірників» у 2000-2001-му, 2005-2016 роках і став з командою семиразовим чемпіоном та п’ятиразовим володарем Кубка України.

Нагадаємо, що раніше Ігор Суркіс повідомив, що разом із Луческу прийде лише один асистент – молдованин Олександр Спірідон, з яким вони разом працювали в «Шахтарі» і російському «Зеніті». Тренером воротарів залишиться Михайло Михайлов, котрий працював вже не в одному тренерському штабі «Динамо». Також асистентом Луческу може стати легендарний динамівський футболіст Олег Гусєв.