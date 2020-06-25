Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
Ольга Янчук наразі займає 687 місце в рейтингу WTA
Нападник київського «Динамо» Жерсон Родрігес, який наразі виступає на правах оренди в турецькому «Анкарагюджю», почав зустрічатися з українською тенісисткою Ольгою Янчук.
Зокрема, 20 червня люксембурзький футболіст святкував своє 25-річчя, а Ольга опублікувала в Instagram їхнє спільне фото.
«З днем народження. Дякую за щоденну посмішку на моєму обличчі. Люблю тебе», - написала Янчук.
Ольга Янчук зараз займає 687 місце в рейтингу WTA. Її найкращим результатом було 213 місце.
За кар'єру дівчина заробила понад 140 тисяч доларів.
Варто зазначити, що у Родрігеса є син, якому майже два роки.