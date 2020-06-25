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    Скотч. Спорт

    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»

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    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»

    Ольга Янчук наразі займає 687 місце в рейтингу WTA

    Нападник київського «Динамо» Жерсон Родрігес, який наразі виступає на правах оренди в турецькому «Анкарагюджю», почав зустрічатися з українською тенісисткою Ольгою Янчук.

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    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»
    Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»

    Зокрема, 20 червня люксембурзький футболіст святкував своє 25-річчя, а Ольга опублікувала в Instagram їхнє спільне фото.

    «З днем народження. Дякую за щоденну посмішку на моєму обличчі. Люблю тебе», - написала Янчук.

    Ольга Янчук зараз займає 687 місце в рейтингу WTA. Її найкращим результатом було 213 місце.

    За кар'єру дівчина заробила понад 140 тисяч доларів.

    Варто зазначити, що у Родрігеса є син, якому майже два роки.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Жерсон Родріґес Ольга Янчук
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