Тенісистка Ольга Янчук: гаряча красуня з пишними формами полонила серце легіонера «Динамо»



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Ольга Янчук наразі займає 687 місце в рейтингу WTA

Нападник київського «Динамо» Жерсон Родрігес, який наразі виступає на правах оренди в турецькому «Анкарагюджю», почав зустрічатися з українською тенісисткою Ольгою Янчук.

Зокрема, 20 червня люксембурзький футболіст святкував своє 25-річчя, а Ольга опублікувала в Instagram їхнє спільне фото.

«З днем народження. Дякую за щоденну посмішку на моєму обличчі. Люблю тебе», - написала Янчук.

Ольга Янчук зараз займає 687 місце в рейтингу WTA. Її найкращим результатом було 213 місце.

За кар'єру дівчина заробила понад 140 тисяч доларів.

Варто зазначити, що у Родрігеса є син, якому майже два роки.