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    «Навіть у страшному сні не уявляю себе в «Динамо». Гендиректор «Шахтаря» розкритикував Луческу

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    Рішення Мірчі Луческу засмутило Сергія Палкіна - «Навіть у страшному сні не уявляю себе в «Динамо». Гендиректор «Шахтаря» розкритикував Луческу
    Рішення Мірчі Луческу засмутило Сергія Палкіна
    Світлина - XSport

    Сергій Палкін стверджує, що новий наставник киян давно себе вичерпав

    Генеральний директор донецького «Шахтаря» Сергій Палкін не хвилюється через те, що 74-річний румунський спеціаліст Мірча Луческу, котрий впродовж 12-ти років працював у донецькому клубі, зараз став новим наставником київського «Динамо».

    «Луческу себе вичерпав. Клуб виріс, пішов угору, а Мірча залишився на колишньому рівні. Тому президент ще за півроку до закінчення контракту Луческу дав завдання підшукати нових кандидатів. Це рішення було продуманим. Президент розумів, на що йде, - заявив Палкін в ефірі «Україна 24». - Мірча двічі просився назад і двічі отримав відмову. Це було рішення президента і повертати його він не збирався.

    Я пропрацював у «Шахтарі» 17 років і не уявляю навіть в страшному сні, що я в «Динамо». Наприклад, Карло Ніколіні відмовив Луческу і не увійшов до його штабу, сказавши, що він не зможе ходити по Києву і дивитися в очі вболівальникам «Шахтаря».

    Луческу проведе свій перший матч на чолі «Динамо» проти «Шахтаря» 25 серпня, коли команди зіграють за Суперкубок України на НСК «Олімпійський».

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