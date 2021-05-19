Футболіст збірної України Малиновський може опинитися в одному клубі з Левандовським

Півзахисника і нападника хоче придбати фіналіст Ліги чемпіонів лондонський «Челсі»

Лондонський «Челсі», який 29 травня разом з «Манчестер Сіті» розіграють головний трофей Ліги чемпіонів, влітку хоче викупити трансферні права на українця Руслана Малиновського та поляка Роберта Левандовського. Як повідомляє Sky Sport Germany, «Челсі» вже зв'язався з «Баварією» на предмет переходу нападника.

У нинішньому сезоні Левандовський провів 39 матчів за «Баварію», в яких забив 47 голів і зробив вісім результативних передач. У Бундеслізі польський нападник забив 40 голів, повторивши «вічний» рекорд Герда Мюллера. Левандовський виступає за «Баварію» з 2014 року, його діючий контракт закінчується 2023 року.

Ще однією трансферною ціллю «Челсі» є півзахисник збірної України Руслан Малиновський. Про це повідомляє англійське видання The Sun. За його інформацією, «Челсі» також спробує придбати права на гравця вже цього літа.

28-річний українець блискуче проводить кінцівку сезону. Він майже в кожному матчі або забиває, або віддає гольову передачу. На це звернув увагу, як видно, не лише тренер збірної Андрій Шевченко, а й провідні клуби. Відомо, що розмірковують над запрошенням Малиновського також чемпіони Італії «Інтер» та Франції – «Парі Сен-Жермен».