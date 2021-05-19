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    Футболіст збірної України Малиновський може опинитися в одному клубі з Левандовським

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    Роберт Левандовський є бажаним гравцем у будь-якій команді - Футболіст збірної України Малиновський може опинитися в одному клубі з Левандовським
    Роберт Левандовський є бажаним гравцем у будь-якій команді
    Фото з відкритих джерел

    Півзахисника і нападника хоче придбати фіналіст Ліги чемпіонів лондонський «Челсі»

    Лондонський «Челсі», який 29 травня разом з «Манчестер Сіті» розіграють головний трофей Ліги чемпіонів, влітку хоче викупити трансферні права на українця Руслана Малиновського та поляка Роберта Левандовського. Як повідомляє Sky Sport Germany, «Челсі» вже зв'язався з «Баварією» на предмет переходу нападника.

    У нинішньому сезоні Левандовський провів 39 матчів за «Баварію», в яких забив 47 голів і зробив вісім результативних передач. У Бундеслізі польський нападник забив 40 голів, повторивши «вічний» рекорд Герда Мюллера. Левандовський виступає за «Баварію» з 2014 року, його діючий контракт закінчується 2023 року.

    Ще однією трансферною ціллю «Челсі» є півзахисник збірної України Руслан Малиновський. Про це повідомляє англійське видання The Sun. За його інформацією, «Челсі» також спробує придбати права на гравця вже цього літа.

    28-річний українець блискуче проводить кінцівку сезону. Він майже в кожному матчі або забиває, або віддає гольову передачу. На це звернув увагу, як видно, не лише тренер збірної Андрій Шевченко, а й провідні клуби. Відомо, що розмірковують над запрошенням Малиновського також чемпіони Італії «Інтер» та Франції – «Парі Сен-Жермен».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі Руслан Малиновський Роберт Левандовскі
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    Футболіст збірної України Малиновський може опинитися в одному клубі з Левандовським