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    Кавані забив фантастичний м’яч за «Манчестер Юнайтед». Його команда не перемогла

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    Едінсон Кавані забив блискучий гол - Кавані забив фантастичний м’яч за «Манчестер Юнайтед». Його команда не перемогла
    Едінсон Кавані забив блискучий гол
    Фото з відкритих джерел

    Уругвайський нападник відкрив рахунок у матчі з «Фурхемом» ударом з 38 метрів

    Друга команда Прем’єр-ліги «Манчестер Юнайтед» не змогла втримати перемогу в матчі з «Фурхемом», який за кілька турів до фінішу чемпіонату Англії втратив шанси залишитися в елітному дивізіоні на наступний сезон. Проте дав гідний бій фіналісту Ліги Європи і зумів зіграти внічию – 1:1.

    Матч запам’ятався класним голом ветерана манкуніанців Едінсона Кавані. На 15-й хвилині нападник отримав м'яч в центральному колі після чудового пасу п'ятою Бруну Фернандеша, зробив кілька кроків вперед і з 38 метрів пробив по воротах, закинувши м'яч за спину голкіпера.

    Це десятий гол 34-річного уругвайця в нинішньому розіграші АПЛ.

    Уругваєць став третім футболістом у віці 33 років і більше на момент початку сезону, який зумів забити 10+ голів за МЮ в чемпіонаті Англії. Раніше це вдавалося Златану Ібрагімовичу (2016/17) і Тедді Шерінгему (2000/01).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані
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    Кавані забив фантастичний м’яч за «Манчестер Юнайтед». Його команда не перемогла