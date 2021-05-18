Кавані забив фантастичний м’яч за «Манчестер Юнайтед». Його команда не перемогла

Уругвайський нападник відкрив рахунок у матчі з «Фурхемом» ударом з 38 метрів

Друга команда Прем’єр-ліги «Манчестер Юнайтед» не змогла втримати перемогу в матчі з «Фурхемом», який за кілька турів до фінішу чемпіонату Англії втратив шанси залишитися в елітному дивізіоні на наступний сезон. Проте дав гідний бій фіналісту Ліги Європи і зумів зіграти внічию – 1:1.

Матч запам’ятався класним голом ветерана манкуніанців Едінсона Кавані. На 15-й хвилині нападник отримав м'яч в центральному колі після чудового пасу п'ятою Бруну Фернандеша, зробив кілька кроків вперед і з 38 метрів пробив по воротах, закинувши м'яч за спину голкіпера.

Це десятий гол 34-річного уругвайця в нинішньому розіграші АПЛ.

Уругваєць став третім футболістом у віці 33 років і більше на момент початку сезону, який зумів забити 10+ голів за МЮ в чемпіонаті Англії. Раніше це вдавалося Златану Ібрагімовичу (2016/17) і Тедді Шерінгему (2000/01).