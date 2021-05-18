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    Журналісти підрахували, коли Роналду та Мессі стануть мільярдерами

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    Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду ще не заробили свої мільярди - Журналісти підрахували, коли Роналду та Мессі стануть мільярдерами
    Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду ще не заробили свої мільярди
    Фото з відкритих джерел

    Таку фінансову позначку перетнув поки що лише баскетболіст Майкл Джордан

    Зароблений Майклом Джорданом $1 млрд не дає спокою журналістам. Іспанська Marca, посилаючись на Casumo, підрахувала, скільки часу потрібно нинішнім спортсменам, щоб теж потрапити до клубу мільярдерів. У топ-25 увійшли відразу троє футболістів. Причому, всі вони займають місця в першій десятці.

    Шосте місце. Неймар (Бразилія, Парі Сен-Жермен). Річний дохід – $95 500 000. Загальний дохід – $200 000 000. У такому темпі Неймар стане мільярдером через 8 років і 5 місяців.

    П'яте місце. Ліонель Мессі (Аргентина, Барселона). Річний дохід – $104 000 000. Загальний дохід – $400 000 000. У такому темпі Мессі стане мільярдером через 5 років і 9 місяців.

    Друге місце. Кріштіану Роналду (Португалія, Ювентус). Річний дохід – $105 000 000. Загальний дохід – $500 000 000. У такому темпі Крірі стане мільярдером через 4 роки і 9 місяців.

    Наразі ближче всіх до Короля повітря підібрався гольфіст Тайгер Вудс. Щоб заробити свій перший мільярд доларів, американцеві потрібно 3 роки і 3 місяці. Щоправда, він нещодавно потрапив у жахливу аварії і певний час не гратиме.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Ліонель Мессі
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    Журналісти підрахували, коли Роналду та Мессі стануть мільярдерами