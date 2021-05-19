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    Матч «Челсі» з «Лестером» завершився масовою сутичкою

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    &laquo;Челсі&raquo; зробив крок до медалей чемпіонату - Матч «Челсі» з «Лестером» завершився масовою сутичкою

    «Челсі» зробив крок до медалей чемпіонату

    Фото з відкритих джерел

    «Сині» перемогли й зробили важливий крок до бронзових медалей чемпіонату

    Боротьба за зону Ліги чемпіонів в англійській Прем’єр-лізі досягла найвищої точки. В матчі 37 туру між «Челсі» та «Лестером» перемогу здобули господарі – 2:1 і обійшли лисиць в турнірній таблиці. Гра була затьмарена масовою бійкою між футболістами.

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    Конфлікт розпочався з грубої гри португальського захисника «Лестера» Рікарду. Після чого німецький гравець оборони «Челсі» Антоніо Рюдігер штовхнув кривдника гравця своєї команди, через що і зав'язався подальший розвиток конфлікту, участь в якому взяв навіть воротар «аристократів» Едуард Менді.

    Обидві команди ще не забезпечили собі місця в Лізі чемпіонів на наступний сезон. «Челсі» в 37 матчах набрав 67 очок і йде третім в турнірній таблиці. «Лестер Сіті» (66) – на четвертому місці. «Ліверпуль», що розташовується на п'ятому місці, має в своєму активі 63 очки і матч в запасі. До Ліги чемпіонів від Англії на наступний сезон потрапляють команди, що займуть перші чотири місця.

    Тим часом «Манчестер Сіті», який вже став чемпіоном, майже всю гру з «Брайтоном» провів у меншості. Тим не менше вигравав у два м’ячі, але втримати перевагу не зумів – 2:3.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі ФК «Лестер Сіті»
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    Матч «Челсі» з «Лестером» завершився масовою сутичкою