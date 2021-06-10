Футболіст Зозуля отримав орден від Зеленського
Колишній нападник збірної України активно допомагає українській армії
Роман Зозуля, який останнім часом грав за іспанський «Альбасете», отримав орден «За Заслуги III ступеня». Подією він похвалився на своїй сторінці в соцмережах. І прокоментував словами Остапа Вишні.
Указ про нагородження Зозулі був підписаний ще 10 вересня 2020 року. У самому указі, серед іншого, Роман Зозуля названий не тільки футболістом, але і волонтером.
Роман Зозуля активно допомагає українській армії. Після переходу з «Дніпра» в «Бетіс», а потім у «Райо Вальєкано», через свою громадянську позицію змушений був змінити клуб.
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