Шевченко назвав провідних гравців збірної України

Лідери є в кожній лінії, але тренер виділив півзахисників Ярмоленка, Малиновського і Зінченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко, котрий зараз готує командо де стартового матчу чемпіонату Європи проти Нідерландів, відповів на запитання, кого вважає лідерами команди.

«У нас міцний кістяк: починаючи від нашого капітана і воротаря Андрія П'ятова. У кожній лінії у нас є гравці, які мають певний досвід. Однозначно я вважаю, що Малиновський, Зінченко і Ярмоленко – це топ-гравці», – наголосив очільник збірної.

Головний тренер також розповів, як на збірну вплинув перенос чемпіонату Європи на один рік. За словами тренера, команда змінилася, додалися нові гравці.

«Звичайно, ми дуже чекали на цей турнір. Ситуація з COVID-19 серйозно вплинула на весь світ, і дуже добре, що було зроблено все можливе, щоб спорт не зупинявся. Позитивний момент полягає в тому, що вболівальники змогли побачити продовження змагань, а УЄФА зумів завершити всі заплановані турніри», – підсумував Шевченко.