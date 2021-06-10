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    В УЄФА вимагають прибрати з футболок збірної України гасло «Героям слава!»

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    В УЄФА вимагають прибрати з футболок збірної України гасло «Героям слава!»
    Фото: УАФ

    По обрису кордонів і гаслу «Слава Україні!» претензій немає

    В УЄФА ще раз проаналізували форму збірної України після істерики, яку вона викликала в Росії. Як повідомляє «СЕ», Українську асоціацію футболу попрохали прибрати з футболок гасло «Героям слава!».

    Там також підтвердили, що слоган на зовнішній стороні футболки «Слава Україні!» був затверджений 2018 року і може розглядатися як загальна і неполітична фраза, яку дозволено використовувати на футболці національної збірної.

    Примітно, що гасло вишите з внутрішнього боку і його взагалі не видно сторонньому оку. Який у цьому привітанні політичний мотив, в УЄФА не розтлумачили.

    На футболках України зображений обрис кордонів нашої країни, який включає в себе півострів Крим, а також Донецьк і Луганськ.

    Євро-2020 пройде з 11 червня по 11 липня. Україна зіграє на турнірі в групі C з Австрією, Голландією і Північної Македонією.

    Раніше Путін відреагував на нову форму збірної України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020
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    В УЄФА вимагають прибрати з футболок збірної України гасло «Героям слава!»