В УЄФА вимагають прибрати з футболок збірної України гасло «Героям слава!»

По обрису кордонів і гаслу «Слава Україні!» претензій немає

В УЄФА ще раз проаналізували форму збірної України після істерики, яку вона викликала в Росії. Як повідомляє «СЕ», Українську асоціацію футболу попрохали прибрати з футболок гасло «Героям слава!».

Там також підтвердили, що слоган на зовнішній стороні футболки «Слава Україні!» був затверджений 2018 року і може розглядатися як загальна і неполітична фраза, яку дозволено використовувати на футболці національної збірної.

Примітно, що гасло вишите з внутрішнього боку і його взагалі не видно сторонньому оку. Який у цьому привітанні політичний мотив, в УЄФА не розтлумачили.

На футболках України зображений обрис кордонів нашої країни, який включає в себе півострів Крим, а також Донецьк і Луганськ.

Євро-2020 пройде з 11 червня по 11 липня. Україна зіграє на турнірі в групі C з Австрією, Голландією і Північної Македонією.

Раніше Путін відреагував на нову форму збірної України.