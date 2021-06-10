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    Голова УАФ Павелко терміново вилетів до Риму через гасло «Героям слава!»

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    Голова УАФ Павелко терміново вилетів до Риму через гасло «Героям слава!»
    Фото: Facebook

    Очільник Української асоціації футболу веде переговори з УЄФА щодо збереження напису на футболках збірної

    Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко терміново вилетів до Рима на переговори з УЄФА. Там він намагається довести, що гасло «Слава Україні» – «Героям слава!» є звичайним привітанням і не несе ніякого політичного підґрунтя, як це вважають у Москві. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    "Вчора ввечері ми отримали лист від УЄФА щодо нових рішень, які були прийняті щодо форми національної збірної з футболу. Вранці я терміново вилетів до Риму, де перебуваю зараз і де проходять наші переговори з представниками УЄФА. У своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн нашої форми був попередньо узгоджений до кожної букви і зі слоганом «Героям слава!». Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших уболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах національної збірної України! Воно футбольне і саме тому було затверджено УЄФА. Буду тримати вас в курсі ходу переговорів», – написав Павелко.

    Раніше стало відомо, що УЄФА піддався на істерику з боку Росії з приводу дизайну української форми і рекомендував грати на чемпіонаті Європи у футболках без напису «героям слава!».

    На футболках України зображений обрис кордонів нашої країни, який включає в себе півострів Крим, а також Донецьк і Луганськ.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Павелко
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    Голова УАФ Павелко терміново вилетів до Риму через гасло «Героям слава!»