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    «Укрзалізниця» закликала Усика не робити дурниць на коліях

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    Олександр Усик, судячи з фото, на раздоріжжі - «Укрзалізниця» закликала Усика не робити дурниць на коліях
    Олександр Усик, судячи з фото, на раздоріжжі
    Фото: Instagram

    Боксер показує поганий приклад, коли фотографується у місцях, де їздять потяги

    В «Укрзалізниці» зробили зауваження Олександру Усику, котрий іноді не думає, що своїми діями показує поганий приклад.

    Негативну реакцію в державній структурі викликало фото, де боксер сидить на залізничній колії і показує поганий приклад молоді, для якої він є кумиром.

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    «Укразалізниця» також побажала Усику успіху в поєдинку з Ентоні Джошуа. Контракт на чемпіонській бій має бути підписаний вже цього тижня.

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    Теги: бокс Укрзалізниця Андрій Шевченко Олександр Усик
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    «Укрзалізниця» закликала Усика не робити дурниць на коліях