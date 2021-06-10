«Укрзалізниця» закликала Усика не робити дурниць на коліях

Олександр Усик, судячи з фото, на раздоріжжі

Боксер показує поганий приклад, коли фотографується у місцях, де їздять потяги

В «Укрзалізниці» зробили зауваження Олександру Усику, котрий іноді не думає, що своїми діями показує поганий приклад.

Негативну реакцію в державній структурі викликало фото, де боксер сидить на залізничній колії і показує поганий приклад молоді, для якої він є кумиром.

«Укразалізниця» також побажала Усику успіху в поєдинку з Ентоні Джошуа. Контракт на чемпіонській бій має бути підписаний вже цього тижня.