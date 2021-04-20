Футболісти «Колоса» влаштували погром у поїзді. Поліція не реагує

Гравці виламали двері в сусіднє купе з дівчатами і не давали їм спокою пів ночі

Ковалівський «Колос» знову потрапив у скандал. Після розірвання контракту з Євгеном Селезньовим за нібито неадекватну поведінку гравця через вживання алкоголю, в схожу ситуацію потрапили ще четверо футболістів. Попередньо розігрівшись спиртними напоями, вони влаштували у вагоні поїзда Ужгород-Київ справжній дебош. А один з них навіть виламав двері до сусіднього купе, в якому їхала група молодих дівчат.

«Вони кричали там, веселились, мат-перемат... Заснути було неможливо. Потім вони стукали, стукали, стукали... А близько другої ночі один з них просто виламав наші двері», – згадує в розмові з obozrevatel одна з постраждалих Марія.

Одна з дівчат раніше захоплювалася футболом. Вона і ідентифікувала в нічних бешкетників футболістів клубу «Колос». Вони всією командою в ту ніч поверталися з Ужгорода, де у них був футбольний матч. За її словами, це були Володимир Лисенко, Вадим Мілько, В’ячеслав Чурко і хтось четвертий.

Не зміг вгамувати бешкетників і викликаний начальник потягу. Тоді прибули співробітники охорони. Вони залишалися в купе дівчат до прибуття в Київ.

На вокзалі в Києві футболістів зустрічала поліція.

«Поліцейські не зробили нічого. Бачили, що ці хлопці дуже п'яні, але не зробили їм тест на алкоголь, не затримали до з'ясування обставин – просто відпустили», – обурюється Марія.

Чи зареєстрували в поліції їхні заяви дівчата досі не знають. А реакція була лише від Укрзалізниці. Звідти відправили листи з викладенням ситуації і проханням притягнути до відповідальності хуліганів, до Федерації футболу і керівництва клубу «Колос». Жодної реакції на ці звернення досі немає.