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    В «Шахтарі» знайшли заміну португальському тренеру Каштру

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    Роберто Де Дзербі - В «Шахтарі» знайшли заміну португальському тренеру Каштру
    Роберто Де Дзербі
    Фото з відкритих джерел

    Команду, ймовірно, очолить тренер італійського «Сассуоло» Де Дзербі

    Поразки «Шахтаря» на всіх фронтах, у Кубку країни, чемпіонаті та Лізі Європи, змусили керівництво клубу шукати заміну тренеру Луїшу Каштру. Попервах називалося прізвище легенди команди Даріо Срни, котрий зараз обіймає посаду спортивного директора донеччан. Проте виявилося, що Срна лише тісно причетний до пошуків нового наставника. Він грав у Італії, добре знайомий з місцевим футболом і порекомендував у тренери «гірників» 41-річного Роберто Де Дзербі з «Сассуоло». Він очолює провінційну команду з 2018 року і зробив клуб з 40-тисячного міста міцним середняком Серії А.

    Футболістом він встиг пограти за «Наполі» та низку інших італійських клубів, а кар’єру завершував у румунському «Клужі».

    «Шахтар» поступився «Динамо» в останньому турі чемпіонату. Відстань до киян для «гірників» збільшилася до 10 очок і тепер команді Мірчі Луческу достатньо переграти в наступній зустрічі «Інгулець».

    Тоді з критикою команди виступив генеральний директор донеччан Сергій Палкін.

    Відомо, що з Де Дзербі переговори вже ведуться, і він схильний погодитися на умови «Шахтаря».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Луїш Каштру
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