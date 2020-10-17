Команда Засух врятувалася у матчі з «Зорею» завдяки сумнівному пенальті в компенсований час (відео)



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Суддівський фактор виявився у протистоянні «Зорі» і «Колоса» визначальним Світлина - ФК «Зоря»

«Колос» і «Зоря» завершили свій поєдинок внічию

У заключному матчі суботи, 17 жовтня, луганська «Зоря» і «Колос» із Ковалівки розійшлися миром у матчі осторого туру української футбольної Прем’єр-ліги.

Луганці, які приймають суперників на запорізькій «Славутич-Арені», відкрили рахунок перед свистком на перерву, коли після передачі Владлена Юрченка ворота «Колоса» вразив Владислав Кочергін.

«Зоря» була близькою, щоб довести матч до перемога, але на третій компенсованій до основних дев’яноста євген хвилині гри арбітр Анатолій Абдула призначив пенальті у ситуації, коли м’яч з близької відстані влучив у притиснену до тіла руку Юрченка. Рефері показав Владленові друге попередження, вилучив його з поля, а Євген Сезезньов з позначки пробив по воротах Микити Шевченка влучно – 1:1. Для досвідченого нападника то перший гол у складі «Колоса».

Зауважимо, що «Колос» у поточному сезоні рятується завдяки пенальті на останніх хвилинах гри вже втретє. Реалізовані у компенсований час одинадцятиметрові допомогли команді сімейства Засух перемогти першолігове івано-франківське «Прикарпаття» в Кубку України і «Маріуполь» у Прем’єр-лізі (обидва рази – по 1:0). Тепер дійшли черга до «Зорі».

Зауважимо, що після шести турів «Колос» набрав 11 очок і ділить третє-четверте місця з «Ворсклою». Правда, полтавці завтра, 18 жовтня, зіграють у шостому турі проти донецького «Олімпіка» в Києві.

Лідирує в чемпіонаті наразі «Динамо» - 14 очок. «Шахтар» іде другим, маючи на два пункти менше. «Зоря» з шістьма очками дев’ята.