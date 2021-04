Знаменитого українського боксера винесли з рингу на ношах. Весь світ сміється

Напівсередньоваговик Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) дуже дивно програв американському екс-чемпіону світу Ріджісу Прогрейсу (26-1, 21 КО).

Вже з другого раунду Прогрейс почав потроху насідати на фарбованого противника, розраховуючи на ударну міць. Його поодинокі були не точними, але тільки до четвертого раунду, коли пасивний Іван напропускав їх дуже багато.

У п’ятому Іван отримав розсічення, а в шостому впав після удару і більше 10 хвилин страшенно корчився в агонії.

Іван, тримаючись за черепашку, немов Прогрейс вдарив його в пах, не піднімався. Повтор показав, що удар припав по ребрах у бік зліва. В результаті його забрали на ношах.

Ivan Redkach heading back to the locker room after faking a low blow to get avoid being knocked out on PPV and still get paid#TrillerFightClub pic.twitter.com/3XNEQwgRSY