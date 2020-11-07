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    «Говори українською». Хорватський тренер присоромив футболіста з Макіївки за незнання мови

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    Євген Селезньов прожив в Україні 35 років і не спромігся вивчити державної мови - «Говори українською». Хорватський тренер присоромив футболіста з Макіївки за незнання мови
    Євген Селезньов прожив в Україні 35 років і не спромігся вивчити державної мови
    Світлина - UA-Футбол

    Між Іґорем Йовічевічем та Євгеном Селезньовим на мовному підґрунті сталася сутичка

    Перший матч дев’ятого туру чемпіонату України, в якому СК «Дніпро-1» програв 0:2 «Колосу» (забивали Євген Селезньов з пенальті і Денис Антюх), завершився скандалом.

    Під час гри негативні емоції на адресу один одного проявляли головний тренер господарів, хорват Іґор Йовічевіч та форвард гостей Євген Селезньов. Після поєдинку конфлікт переріс у перепалку в підтрибунному приміщені.

    Під час сварки Йовічевіч попросив Селезньова відповідати йому українською мовою (хорват, варто зауважити, добре вивчив українську і завжди підкреслював свою повагу до державної мови країни, де працює). У відповідь Селезньов заявив, що «ето моя страна, нє хорвату мне рассказивать, как говоріть». Зрештою, конфлікт вдалось загасити після втручання працівників стадіону.

    Коментуючи поведінку свого підопічного, тренер «Колоса» Руслан Костишин заявив: «Можливо, збоку це й виглядає іноді негарно, але він такий є. Якщо взяти його людські якості – він дуже порядна людина. Хто близько з ним знайомий, знає, що він прийде на допомогу у будь-який момент. А ексцентрична поведінка – лише оболонка».

    Зауважимо, що в поточному сезоні Серлезньов забив вже третій м’яч, усі три з пенальті. Наразі йому залишилося забити десять голів, щоб повторити рекорд Максима Шацьких – найкращого бомбардира за всі чемпіонати України. Після матчу з СК «Дніпром-1» у Селезньова 114 м’ячів.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга Євген Селезньов ФК «Колос» (Ковалівка) СК «Дніпро-1» Максим Шацьких Руслан Костишин Іґор Йовічевіч спорт поза політикою Денис Антюх
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