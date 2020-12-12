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    «Колос» відібрав «Динамо» очки в матчі, у якому Луческу вибігав на поле (відео)

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    Мірчі Луческу здали нерви - «Колос» відібрав «Динамо» очки в матчі, у якому Луческу вибігав на поле (відео)
    Мірчі Луческу здали нерви
    Світлина - UkrBall

    Рефері показав гравцям обох команд по вилученню і призначив один пенальті

    Київське «Динамо» втратило очки в заключному матчі року в рамках 13-го туру української футбольної Прем’єр-ліги.

    На стадіоні імені Валерія Лобановського, з яким за підсумками виступів у груповому турнірі Ліги чемпіонів порівняв нинішнього тренера Мірчу Луческу президент клубу Ігор Суркіс, динамівці зіграли внічию 2:2 із «Колосом» з Ковалівки.

    Усі головні події в зустрічі відбулися після перерви. Перший у цій грі м’яч забив ударом з одинадцятиметрової позначки Євген Селезньов. Для 35-річного нападника, який раніше забивав за київський «Арсенал», «Шахтар» і «Дніпро», то 116-й гол за весь час виступів в елітному дивізіоні українського футболу. До історичного лідера, динамівця Максима Шацьких, Євгенові відтепер бракує лише вісім м’ячів.

    На 52-й хвилині матчу стався ще один визначальний для цієї гри епізод. Хавбак «Динамо» Володимир Шепелєв за грубу гру прямою ногою в ногу опонента отримав вилучення, що вивело з себе наставника киян Мірчу Луческу. Він вибіг на поле, апелюючи до рефері матчу Ігоря Пасхала. Арбітр вилучити з тренерської лави ще й румунського містера не наважився.

    Обидва вікопомні рішення Пасхал, до слова, приймав з допомогою відео-асистента. Так само як і в ситуації на 71-й хвилині, коли оборонець «Колоса» Максим Максименко зірвав прорив суперника ледь не на лінії карного майданчика. Переглянувши повтор, суддя вилучив порушника з поля. Віктор Циганков, щоправда, штрафний пробив невдало.

    Проте буквально через хвилину динамівський капітан уже виконував пенальті. Рефері вказав на позначку вже не послуговуючись ВАР у ситуації, коли той же Селезньов, вибиваючи м’яч подалі від власних володінь, влучив супернику в ногу. Циганков з позначки пробив влучно, а ще через 12 хвилин добив м’яч у ворота Євгена Волинця, котрий до того здійснив два сейви поспіль, з близької відстані.   

    «Динамо» повело 2:1 і справа виглядала зробленою. Але не тут то було. Кияни втратили концентрацію і за це дуже швидко були покарані – дальнім ударом ворота Георгія Бущана вразив Денис Антюх. 2:2.

     Таким чином, «Динамо» наразі продовжує лідирувати, маючи 30 очок в активі. У «Шахтаря» на чотири пункти менше, але в разі завтрашньої перемоги на виїзді над «Інгульцем» «гірники» скоротять відставання до одного пункту.

     Читайте також: Луческу переміг Реброва і вивів «Динамо» в 1/16 фіналу Ліги Європи (відео)
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга Ігор Суркіс Віктор Циганков Мірча Луческу Євген Селезньов Георгій Бущан Володимир Шепелєв ФК «Колос» (Ковалівка) Максим Шацьких Максим Максименко Євген Волинець Денис Антюх Ігор Пасхал
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