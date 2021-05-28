  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Фінал Ліги чемпіонів зроблять у форматі з чотирьох команд

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    УЄФА хоче модернізувати Лігу чемпіонів - Фінал Ліги чемпіонів зроблять у форматі з чотирьох команд
    УЄФА хоче модернізувати Лігу чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    УЄФА планує проводити півфінали з одного матчу і в одному місті з фіналом

    Союз європейських футбольних асоціацій розглядає можливість проведення вирішальних матчів Ліги чемпіонів у форматі «Фіналу чотирьох».

    В УЄФА планують ввести так званий «тиждень чемпіонів», протягом якого відбудуться два півфінали з одного матчу і фінал. Всі ігри будуть проходити в одному місті.

    У минулому сезоні, який був припинений через пандемію коронавирусу, матчі Ліги чемпіонів проходили в форматі одноматчевого протистояння в Лісабоні, починаючи з чвертьфіналу. Така схема зібрала велику телеаудиторію.

    Зміни можуть вступити в силу не раніше 2024 року, коли Ліга чемпіонів буде проводитися за новою швейцарською системою.

    Фінал Ліги чемпіонів поточного сезону пройде 29 травня в Порту. У вирішальному матчі зіграють «Манчестер Сіті» та «Челсі».

    Раніше в УЕФА озвучили нові суми призових у Лізі чемпіонів.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Фінал Ліги чемпіонів зроблять у форматі з чотирьох команд