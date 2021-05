Фінал Ліги чемпіонів зроблять у форматі з чотирьох команд

Союз європейських футбольних асоціацій розглядає можливість проведення вирішальних матчів Ліги чемпіонів у форматі «Фіналу чотирьох».

В УЄФА планують ввести так званий «тиждень чемпіонів», протягом якого відбудуться два півфінали з одного матчу і фінал. Всі ігри будуть проходити в одному місті.

У минулому сезоні, який був припинений через пандемію коронавирусу, матчі Ліги чемпіонів проходили в форматі одноматчевого протистояння в Лісабоні, починаючи з чвертьфіналу. Така схема зібрала велику телеаудиторію.

Champions League week set to become reality? UEFA leaders would like a final four week to close Champions League, two one and done semifinals and a grand final in one city.https://t.co/4fMu0bADaR