Чому українських легкоатлеток не допустили до «Діамантової ліги»? Розповідає Ольга Саладуха

Українських легкоатлеток не допустили до участі в змаганнях...

Скандалом завершився перший етап Діамантової ліги в англійському Гейтсхеді. Українських спортсменок Ольгу Саладуху та Ярославу Магучіх у день старту не допустили до змагань. Причина – порушення санітарних норм, за якими живуть британці. Як наслідок: Ярослава, яка є одним з світових лідерів в секторі для стрибків у висоту, втратила шанс очолити рейтинг найкращих висотниць, а Ользі спаплюжили змагальний цикл підготовки до Олімпіади в Токіо. Наша майстриня з потрійних стрибків не виходила на доріжку півтора роки, а часу до Ігор залишилося обмаль – трохи менше двох місяців.

«Як кажуть, незнання правил не звільняє від відповідальності, – розповіла «Главкому» Ольга Саладуха. – Жили окремо, розмовляти будь з ким заборонили. Ми вийшли перед обідом прогулятися, подихати повітрям. Ні з ким не перетиналися, не розмовляли. Організатори у Грейтсхеді вирішили не ризикувати і зняли нас зі змагань. Такі нині складні реалії.

«Нас не попередили про заборону виходити на двір»

Тобто виходить, що організатори побоялися, що ви могли підхопити інфекцію безпосередньо в Англії. Вас попереджали про санітарні обмеження?

Конкретно про такі заходи безпеки ніхто нічого не говорив. Прийняте рішення про недопуск до змагань стало для нас повною несподіванкою. Проте що вже вдієш – змушені були погодитися через обставини.

Що входить до списку обмежень?

Наразі в кожній країні почали прописувати так звані спеціальні санітарні правила. Щоб не потрапити в халепу, їх треба дуже ретельно вивчати. До надходження результатів ПЦР-тестів взагалі не можна залишати кімнату. Вже після – дозволяють пересуватися за необхідності – в їдальню, на фізіо. А на тренування – виключно на спецтранспорті. Таких дрібниць чимало.

Ви вже вакцинувалися?

Ще ні. Але вже встигла перехворіти минулого року.

Оргкомітет «Токіо-2020» разом з Міжнародним олімпійським комітетом представили правила поведінки Олімпійських і Паралімпійських ігор в Японії. Так, спортсмени будуть зобов'язані використовувати додаток, в якому звітуватимуть про своє самопочуття. Також вони мають максимально уникати фізичного контакту з оточуючими, включаючи рукостискання, дотримувати між собою дистанцію в два метри. Спортсменам заборонено відвідувати змагання на Іграх в якості глядачів, а для вболівальників на трибунах буде діяти заборона на оплески і кричалки. Всі учасники за 72 години до поїздки в Токіо мають надати негативний результат тесту на коронавірусну інфекцію, а за два тижні до вильоту їм рекомендується обмежити зовнішні контакти. Порушення заходів безпеки може спричинити за собою відсторонення спортсмена від змагань. Кількість часу перебування спортсменів і допоміжного персоналу в олімпійському селищі також регламентують.

Окрім того, що вас і Ярославу Магучіх не допустили до етапу Діамантової ліги, дома залишилася й уся легкоатлетична збірна. Через кілька випадків коронавірусу вона не виступить на Командному чемпіонаті Європи. Як це вплине на підготовку до Олімпіади?

Я там не мала виступати. Командний чемпіонат Європи перетинається з етапом Діамантової ліги. В збірній є молоді й перспективні спортсмени. Їм треба набувати досвіду. Звичайно, пропуск такого старту – це погано. Змагальний тонус через коронавірусні обмеження і так втрачено вже протягом року, а тут ще й така чергова прикрість.

«З короткого розбігу стрибаю на 14,50»

Ви півтора року не виступали. Скучили за змаганнями?

Дуже. Не дочекаюся, коли знову вийду в сектор для стрибків (Ольга має стартувати на етапі Діамантової ліги в Досі, – «Главком»)

Скільки разів на день тренуєтеся?

У Києві проводимо одне-два заняття. Коли ж виїжджала на збори в Португалію, то там суворо два тренування. Тепер почався змагальний цикл, тож одного разу на день достатньо.

Якими результатами можете похвалитися?

Ми наразі не стрибаємо з повних розбігів на тренуванні. Тому поки що складно однозначно спрогнозувати, яких можна очікувати результатів. Змагання покажуть.

З короткого розбігу який у вас найкращий стрибок?

З короткого – 14.50 см.

Чи плануєте поборотися за медаль Олімпіади?

Кожен спортсмен, який себе поважає, їде на Ігри боротися за медалі. Олімпіада взагалі дуже стимулює. Там така енергетика! Це відчуття справжнього свята важко передати словами.

Конкуренція в нашому виді дуже висока. Наприклад, чотири дні тому венесуелка Юлімар Рохас стрибнула на 15.43 метра. Їй сімох сантиметрів не вистачило до світового рекорду нашої Інеси Кравець.

Олімпіада вперше пройде через п’ятирічний цикл. Перенесення Ігор на один рік – для вас це плюс чи мінус?

Для мене, однозначно, плюс. Рік тому сильно хворів тренер, лежав у лікарні. Самі розумієте, як можна тренуватися без головного наставника.

Ольга Саладуха, 37 років. Народилася в Донецьку. Потрійний стрибок. Особистий рекорд – 14 метрів 99 сантиметрів. Чемпіонка світу 2011 року, срібний призер в приміщенні (2014), бронзовий (2013). Триразова чемпіонка Європи (2010, 2012, 2014), дворазова володарка Кубку Європи (2006, 2008), чемпіонка Європи в приміщенні (2013), бронзовий призер (2019).

На ваш погляд, чому зараз стало менше таких спортсменів, як Саладуха, Кравець, Бубка...

Об'єктивно йде зміна покоління. Є хороші спортсмени і вже починають нас радувати перемогами. Унікальних не може бути багато, на те вони і унікальні. А в цілому, звичайно ж, спорт має стати більш популярним і доступним в Україні – тоді підвищиться конкуренція і будуть зростати результати.

Що для цього потрібно зробити?

Мало спорту на телебачені. На загальнодоступних каналах він практично зник. У спортсменів і тренерів низькі зарплати, а це не заохочує до роботи. А подивіться, в якому стані спортивна наука і медицина. Що робити? Тут треба розглядати проблему в комплексі. Змінювати підхід до занять з фізичною активністю ще з дитячого садка. Ще з юного віку українці мають бачити, що спорт затребуваний, він престижний і модний. На одних ентузіастах і фанатиках в сучасному спорті далеко не зайдеш. Необхідна якісна державна політика, залучення грошей з бізнесу тощо.

З іншого боку, стрибки в висоту у нас на висоті. Ваша дочка також стрибає не в довжину, а в гору. На ваш професійний погляд, вона зможе з часом скласти конкуренцію Ярославі Магучіх, Юлії Левченко і Ірині Геращенко?

Вона ще маленька, їй усього 11 років. Але цими дівчатками вона дуже мотивована, стежить за їхніми змаганнями і вболіває! Я взагалі вважаю, що зараз стрибки в висоту – це національний вид спорту в Україні. Згадайте скільки у нас ще раніше було світових зірок в цьому виді – Бабакова, Паламар, Стьопіна...

Ваш прогноз: скільки у нас буде медалей у легкій атлетів в Токіо?

Хотілося б сім. І, думаю, наші спортсмени зможуть їх завоювати!

Етапи Діамантової ліги 2021 року пройдуть всі заплановані змагання. На кожному етапі з міркувань компактності пройдуть по сім чоловічих і жіночих дисциплін. Вісім найкращих в кожному виді спортсменів отримуватимуть від восьми (переможець) до одного (за восьме місце) очок в загальний залік. За підсумками 13 етапів з травня по вересень будуть визначені найсильніші, які в рамках дводенного фіналу в Цюріху поборються за головні призи. Чемпіони в кожному виді отримають по $30 тис., а також wild card на чемпіонат світу в Юджині, перенесений на 2022 рік. 23 травня. Гейтсхед, Великобританія. Grand Prix Gateshead 28 травня. Доха, Катар. Doha Diamond League 10 червня. Флоренція, Італія. Pietro Mennea Golden Gala 1 червня. Осло, Норвегія. Bislett Games 4 липня. Стокгольм, Швеція. BAUHAUS-galan 9 липня. Монако, Монте-Карло. Herculis EBS 13 липня. Лондон, Велика Британія. Anniversary Games 14 серпня. Шанхай, Китай. Diamond League Shanghai 21 серпня. Юджин, США. Prefontaine Classic 22 серпня. Шеньчжень, Китай. Diamond League Shenzhen 26 серпня. Лозанна, Швейцарія. Athletissima 28 серпня. Париж, Франція. Meeting de Paris 3 вересня. Брюссель, Бельгія. Memorial Van Damme 8 - 9 вересня. Цюріх, Швейцарія. Weltklasse Zürich

Геннадій Чеховський, для «Главкома»