«Барселона» запропонувала Мессі десятирічну угоду

Ліонель Мессі може все життя провести в каталонському клубі

Каталонський клуб усіма силами намагається утримати головну зірку

Третя за підсумками сезону команда Іспанії «Барселона» зробила чергову спробу утримати Ліонеля Мессі в команді. Як повідомляє Catalunya Radio, клуб запропонував нападнику контрактну угоду на десять років.

За інформацією джерела, згідно з умовою угоди Мессі проведе ще два сезони в «Барселоні». Після цього аргентинець в ролі посла каталонського клубу буде виступати в американській лізі протягом трьох років. Решту п'ять років контракту він знову проведе в «Барселоні», де займе одну з посад. Відзначається, що «Барселона» налаштована оптимістично на можливість продовження контракту з аргентинцем.

На нападника також претендують «Парі Сен-Жермен» та «Манчестер Сіті».

Контракт Мессі з «Барселоною» спливає 30 червня 2021 року. 33-річний аргентинець всю кар'єру провів у складі каталонського клубу, з яким виграв усі можливі клубні трофеї, в тому числі чотири рази ставав переможцем Ліги чемпіонів.

Лео цього сезону знову став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. На його рахунку 30 голів. А володарем «Золотого бутса» вперше названо нападника «Баварії» Роберта Левандовського.