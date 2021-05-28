Без Неймара і Бензема. Названо ТОП-10 футболістів сезону
До числа найкращих не потрапили найкращі гравці «Реала» і «Парі Сен-Жермен»
Впливовий портал WhoScored назвав найкращих футболістів сезону, що спливає, підсумувавши їхні середні оцінки. Примітно, що до списку не увійшли найкорисніший гравець чемпіонату Іспанії Карім Бензема і головна зірка чемпіонату Франції Неймар. А лідером сезону є Ліонель Мессі.
Середня оцінка капітана «Барселони» становить 8,52. На другому місці опинився Роберт Левандовський ( «Баварія») – 8,07. Замкнув першу трійку рейтингу Гаррі Кейн («Тоттенгем») – 7,79.
Топ-10 гравців сезону за середньою оцінкою
1. Ліонель Мессі («Барселона») – 8,52
2. Роберт Левандовський («Баварія») – 8,07
3. Гаррі Кейн («Тоттенгем») – 7,79
4. Кіліан Мбаппе («ПСЖ») – 7,68
5. Кевін Де Брюйне («Манчестер Сіті») – 7,65
6. Ерлінг Голанд («Боруссія» Дортмунд) – 7,63
7. Херард Морено («Вільярреал») – 7,62
8. Кріштіану Роналду («Ювентус») – 7,61
9. Анді Делор («Монпельє») – 7,60
10. Йозуа Кімміх («Баварія») – 7,57
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