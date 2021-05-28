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    Без Неймара і Бензема. Названо ТОП-10 футболістів сезону

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    Карім Бензема і Неймар до числа найкорисніших футболістів не увійшли - Без Неймара і Бензема. Названо ТОП-10 футболістів сезону
    Карім Бензема і Неймар до числа найкорисніших футболістів не увійшли
    Фото з відкритих джерел

    До числа найкращих не потрапили найкращі гравці «Реала» і «Парі Сен-Жермен»

    Впливовий портал WhoScored назвав найкращих футболістів сезону, що спливає, підсумувавши їхні середні оцінки. Примітно, що до списку не увійшли найкорисніший гравець чемпіонату Іспанії Карім Бензема і головна зірка чемпіонату Франції Неймар. А лідером сезону є Ліонель Мессі.

    Середня оцінка капітана «Барселони» становить 8,52. На другому місці опинився Роберт Левандовський ( «Баварія») – 8,07. Замкнув першу трійку рейтингу Гаррі Кейн («Тоттенгем») – 7,79.

    Топ-10 гравців сезону за середньою оцінкою

    1. Ліонель Мессі («Барселона») – 8,52

    2. Роберт Левандовський («Баварія») – 8,07

    3. Гаррі Кейн («Тоттенгем») – 7,79

    4. Кіліан Мбаппе («ПСЖ») – 7,68

    5. Кевін Де Брюйне («Манчестер Сіті») – 7,65

    6. Ерлінг Голанд («Боруссія» Дортмунд) – 7,63

    7. Херард Морено («Вільярреал») – 7,62

    8. Кріштіану Роналду («Ювентус») – 7,61

    9. Анді Делор («Монпельє») – 7,60

    10. Йозуа Кімміх («Баварія») – 7,57

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Карім Бензема Неймар
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    Без Неймара і Бензема. Названо ТОП-10 футболістів сезону