Українська красуня-каратистка розповіла про нареченого і весілля після Олімпіади (фото)

Анжеліка Терлюга спочатку спробує виграти медаль Ігор

Перший номер світового рейтингу з карате в категорії до 51 кг Анжеліка Терлюга їхала на чемпіонат Європи в Хорватію в якості фаворитки. На початку травня вона виграла етап серії Прем'єр в Португалії, а ось на континентальній першості несподівано вилетіла в третьому колі. Одеситка у відчай не впадає. Їй є ще доводити і є що запропонувати суперницям у Токіо.

«Післязавтра повертаюся до тренувань. Закриваюся, так би мовити, до самої Олімпіади. У мене купа справ, купа завдань. Я повинна щось робити, щоб не було таких провалів, як у Хорваті», – розповіла нам Анжеліка.

«Главком» підгледів, що на пальці в дівчини з’явилася обручка. Терлюга розповіла, звідки вона з’явилася.

«Весілля буде після Олімпіади. Мій обранець, це людина, яку я люблю. Я його знаю дуже багато років, але стосунки у нас почалися буквально чотири місяці тому. Це рідний брат моєї подружки – Вова. Ми у свій час разом тренувалися, разом починали. У нас є своя історія. І якщо я її почну розповідати, то нам двох годин не вистачить, – сміється Анжеліка. – Іноді ти думаєш одне, а життя тобі підносить зовсім інше. Його поява була сюрпризом. Вважаю, що мені дуже пощастило».

На Олімпіаді в Токіо в кожній віковій категорії 10 учасників будут розбиті на дві групи по 5 спортсменів. Щоб потрапити до півфіналу и гарантувати собі медаль, треба виграти мінімум два поєдинки.