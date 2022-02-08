Футболісту «Вест Гема» загрожує ув'язнення за жорстоке поводження з кішкою

Курт Зума може сісти за грати за жорстоке поводження з твариною

Француз Курт Зума вдарив тварину ногою

Захисника «Вест Гема» Курта Зума можуть притягнути до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Про це повідомляє телеграм-канал ESPN FC.

Раніше в інтернеті з'явилося відео, на якому Зума б'є ногою свою кішку. Потім француз кидає черевики в тварину.

Причина гніву 27-річного футболіста в тому, що кішка нібито зіпсувала його будинок. Вважається, що відео було зняте братом Зума, який потім розмістив його у Snapchat.

Закон Великобританії про захист тварин передбачає ув'язнення за жорстоке поводження з тваринами до п'яти років.

Люди, визнані винними у жорстокому поводженні з тваринами, можуть отримати необмежений штраф. Багато уболівальників закликають, щоб 27-річного футболіста притягли до максимальної відповідальності.

«Вест Гем» уже виступив з заявою, щоб клубу дозволили вирішити питання з покаранням гравця всередині колективу.