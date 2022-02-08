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    Футболісту «Вест Гема» загрожує ув'язнення за жорстоке поводження з кішкою

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    Курт Зума може сісти за грати за жорстоке поводження з твариною - Футболісту «Вест Гема» загрожує ув'язнення за жорстоке поводження з кішкою
    Курт Зума може сісти за грати за жорстоке поводження з твариною
    фото: ФК Вест Гем

    Француз Курт Зума вдарив тварину ногою

    Захисника «Вест Гема» Курта Зума можуть притягнути до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Про це повідомляє телеграм-канал ESPN FC.

    Раніше в інтернеті з'явилося відео, на якому Зума б'є ногою свою кішку. Потім француз кидає черевики в тварину.

    Причина гніву 27-річного футболіста в тому, що кішка нібито зіпсувала його будинок. Вважається, що відео було зняте братом Зума, який потім розмістив його у Snapchat.

    Закон Великобританії про захист тварин передбачає ув'язнення за жорстоке поводження з тваринами до п'яти років.

    Люди, визнані винними у жорстокому поводженні з тваринами, можуть отримати необмежений штраф. Багато уболівальників закликають, щоб 27-річного футболіста притягли до максимальної відповідальності.

    «Вест Гем» уже виступив з заявою, щоб клубу дозволили вирішити питання з покаранням гравця всередині колективу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Курт Зума ФК «Вест Гем Юнайтед»
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    Футболісту «Вест Гема» загрожує ув'язнення за жорстоке поводження з кішкою