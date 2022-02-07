Найкращим гравцем Кубку Африки став футболіст, який не забив пенальті у фіналі

Мане не реалізував 11-метровий в основний час, зате завдав вирішального удару в післяматчевій серії пенальті

Володарем Кубку Африки вперше в історії стала збірна Сенегалу. В фіналі вона здобула перемогу над командою Єгипту. Матч відбувся в Яунді (Камерун). Основний та додатковий час завершився без голів, а в серії пенальті сильнішими були сенегальці – 4:2.

Сенегал міг перемогти в основний час. На початку зустрічі Садіо Мане не реалізував пенальті. Голкіпер Єгипту Мохамед Абугабаль потягнув потужний удар форварда «Ліверпуля» по центру воріт.

Примітно, що в післяматчевій серії 11-метрових вирішальний удар завдав саме нападник «Ліверпуля». Мане забив після того, як воротар його команди Едуар Менді потягнув удар Моханада Лашина.

Зазначимо, що Єгипет до цього сім разів вигравав головний турнір континенту, це рекордний результат.

29-річного Садіо Мане визнано найкращим гравцем Кубка африканських націй. На минулому турнірі він взяв участь у кожному із семи матчів збірної, в яких відзначився трьома забитими м'ячами та двома результативними передачами.