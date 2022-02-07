  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Найкращим гравцем Кубку Африки став футболіст, який не забив пенальті у фіналі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Збірна Сенегалу вперше в історії виграла Кубок Африки - Найкращим гравцем Кубку Африки став футболіст, який не забив пенальті у фіналі
    Збірна Сенегалу вперше в історії виграла Кубок Африки
    фото: ФІФА

    Мане не реалізував 11-метровий в основний час, зате завдав вирішального удару в післяматчевій серії пенальті

    Володарем Кубку Африки вперше в історії стала збірна Сенегалу. В фіналі вона здобула перемогу над командою Єгипту. Матч відбувся в Яунді (Камерун). Основний та додатковий час завершився без голів, а в серії пенальті сильнішими були сенегальці – 4:2.

    Сенегал міг перемогти в основний час. На початку зустрічі Садіо Мане не реалізував пенальті. Голкіпер Єгипту Мохамед Абугабаль потягнув потужний удар форварда «Ліверпуля» по центру воріт.

    Примітно, що в післяматчевій серії 11-метрових вирішальний удар завдав саме нападник «Ліверпуля». Мане забив після того, як воротар його команди Едуар Менді потягнув удар Моханада Лашина.

    Зазначимо, що Єгипет до цього сім разів вигравав головний турнір континенту, це рекордний результат.

    29-річного Садіо Мане визнано найкращим гравцем Кубка африканських націй. На минулому турнірі він взяв участь у кожному із семи матчів збірної, в яких відзначився трьома забитими м'ячами та двома результативними передачами.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ліверпуль Садіо Мане
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Найкращим гравцем Кубку Африки став футболіст, який не забив пенальті у фіналі