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    Роналду першим у світі набрав 400 млн підписників в Instagram

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    Кріштіану Роналду став - найпопулярніша людина серед користувачів соцмереж - Роналду першим у світі набрав 400 млн підписників в Instagram
    Кріштіану Роналду став - найпопулярніша людина серед користувачів соцмереж
    фото з відкритих джерел

    За кількістю підписників футболіст поступається лише акаунту самої соцмережі

    Нападник збірної Португалії і «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду оновив один із численних рекордів. Число підписників його сторінки в Instagram зросло до 400 млн людей.

    Примітно, що з червня 2021 року кількість його прихильників зросла на 100 млн.

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    Тепер він поступається за кількістю підписників лише офіційному акаунту самої соцмережі, на який підписано 469 млн користувачів.

    За кількістю підписників Роналду випереджає зіркову модель Кайлі Дженнер (308 млн) та форварда ПСЖ Ліонеля Мессі (306 млн).

    Раніше Роналду показав оновлений автопарк за €20 млн.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    Роналду першим у світі набрав 400 млн підписників в Instagram