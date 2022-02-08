Американський фігурист встановив світовий рекорд на Олімпіаді

Нейтан Чен ідеально відкатав коротку програму

Американський фігурист Нейтан Чен переміг у короткій програмі на зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Спортсмен показав результат 113,97 балів, це новий світовий рекорд. Слідом розташувалися японці Юма Кагіяма і Сема Уно, які заробили 108,12 та 105,90 бала відповідно.

Українець Іван Шмуратко також подолав перший етап і виступить у довільній програмі. Наш спортсмен чисто виконав коротку програму під Une vie d'amour Шарля Азнавура. Програма в Івана не надто складна, проте цього вистачило, аби заробити 78.11 бала.

Підсумкове п’яте місце дозволило Шмуратко вийти до фінальної частини змагань. До довільної програми кваліфікувалися 24 фігуристи. За підсумком двох прокатів буде визначено остаточні результати та призерів Олімпіади.

Раніше Шмуратко на запитання російських журналістів відповідав англійською, чим обурив співрозмовників.

На Іграх-2022 Іван захворів на коронавірус і не виступав у командних змаганнях.

Тим часом збірна України з біатлону зазнала втрат. Валентина Семеренко передчасно залишає Пекін і відправляється додому.