  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Американський фігурист встановив світовий рекорд на Олімпіаді

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нейтан Чен блискуче виконав коротку програму - Американський фігурист встановив світовий рекорд на Олімпіаді
    Нейтан Чен блискуче виконав коротку програму
    Фото: Olympics

    Нейтан Чен ідеально відкатав коротку програму

    Американський фігурист Нейтан Чен переміг у короткій програмі на зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Спортсмен показав результат 113,97 балів, це новий світовий рекорд. Слідом розташувалися японці Юма Кагіяма і Сема Уно, які заробили 108,12 та 105,90 бала відповідно.

    Українець Іван Шмуратко також подолав перший етап і виступить у довільній програмі. Наш спортсмен чисто виконав коротку програму під Une vie d'amour Шарля Азнавура. Програма в Івана не надто складна, проте цього вистачило, аби заробити 78.11 бала.

    Підсумкове п’яте місце дозволило Шмуратко вийти до фінальної частини змагань. До довільної програми кваліфікувалися 24 фігуристи. За підсумком двох прокатів буде визначено остаточні результати та призерів Олімпіади.

    Раніше Шмуратко на запитання російських журналістів відповідав англійською, чим обурив співрозмовників.

    На Іграх-2022 Іван захворів на коронавірус і не виступав у командних змаганнях.

    Тим часом збірна України з біатлону зазнала втрат. Валентина Семеренко передчасно залишає Пекін і відправляється додому.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада фігурне катання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Американський фігурист встановив світовий рекорд на Олімпіаді