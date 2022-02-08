Олімпіада-2022: суддя розкрила причини скандалу в стрибках з трампліна

Четверо з п’яти фаворитів змагань в стрибках на лижах з трампліна були дискваліфіковані

Безпрецедентний випадок трапився на Олімпіаді в змаганнях зі стрибків на лижах з трампліна. Провідні команди були дискваліфіковані через невідповідність екіпіровки затвердженим вимогам. Скандал прокоментувала польська суддя, яка відповідала за перевірку костюмів.

«Чим ширший костюм, тим він більше схожий на вітрило та створює додаткову перевагу при польоті. Тому всі комбінезони проходять перевірку на ширину. Контролер відстежує, наскільки костюм прилягає до тіла, і якщо нормативи перевищені, то стрибок не зараховують. Комбінезон має бути на відстані не менше ніж 1 см і не більше 3 см від тіла, – розповіла Бачковська Sport.pl. – Найкращі команди завжди балансують на межі. А інформацію про порушення у суперників запустили конкуренти».

Кого мала на увазі Бачковська, говорячи про конкурентів, наразі невідомо. Після дискваліфікацій з фаворитів залишилася одна Словенія, а на друге місце несподівано стрибнула команда ОКР (Олімпійського комітету Росії), яка в цьому виді програми ніколи медалей не здобувала. Третьою стала команда Канади.

Тим часом український фігурист на Олімпіаді відмовився говорити про війну з Росією.