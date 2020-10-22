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    Футбольна перша ліга: дебютна перемога Яковенка і впевнене лідерство «Чорноморця» (відео)

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    Івано-Франківське&nbsp;&laquo;Прикарпаття&raquo; завдяки перемозі над&nbsp;&laquo;Нивою&raquo; вперше в сезоні піднялося в топ-10 - Футбольна перша ліга: дебютна перемога Яковенка і впевнене лідерство «Чорноморця» (відео)
    Івано-Франківське «Прикарпаття» завдяки перемозі над «Нивою» вперше в сезоні піднялося в топ-10
    Світлина - МФК «Прикарпаття»

    Цього разі в другому дивізіоні українського футболу обійшлося без сенсацій

    21 жовтня відбулися поєдинки восьмого туру чемпіонату України з футболу в першій лізі.

    Сенсацій у цей ігровий день не було, усі лідери перемогли. Закономірною можна вважати й перемогу київської «Оболоні» над «Агробізнесом». Кияни хоч і знаходяться наразі в нижній частині таблиці, але за своїм потенціалом здатні бути серед лідерів. Оболонці проводили перший матч під керівництвом нового тренера, видатного в минулому гравця київського «Динамо» Павла Яковенка.

    «Оболонь» (Київ) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 1:0

    Гол: 1:0 – Юрій Бровченко (6)

    «Полісся» (Житомир) – «Кремінь» (Кременчук) – 2:0

    Голи: 1:0 – Максим Гавриленко (45+3). 2:0 – Ярослав Галенко (57)

    «Кристал» (Херсон) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 1:3

    Голи: 1:0 – Ігор Семенина (39). 1:1 – Юрій Батюшин (45, з пенальті). 1:2 – Ілля Чередниченко (51). 1:3 – Данило Карась (77)

    «ВПК-Агро» (Шевченківка) – «Чорноморець» (Одеса) – 0:2

    Голи: 0:1 – Віктор Лиховидько (36). 0:2 – Артур Авагимян (90+1, з пенальті)

    «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Нива» (Тернопіль) – 2:1

    Голи: 1:0 – Роман Дитко (33). 2:0 – Юрій Шпирка (46). 2:1 – Роман Волохатий (49, з пенальті)

    «Миколаїв» - «Верес» (Рівне) – 0:0

    «Альянс» (Липова Долина) – «Волинь» (Луцьк) – 0:2

    Голи: 0:1 – Ігор Сікорський (45+2). 0:2 – Іван Цюпа (59)

    «Металіст-1925» (Харків) – «Авангард» (Краматорськ) – 2:1

    Голи: 1:0 – Дмитро Кравченко (64). 2:0 – Дмитро Криськів (74). 2:1 – Юрій Сеницький (90+2)

    «Чорноморець» очолює таблицю з 18-ма очками в активі. «Металіст-1925» відстає на три пункти. Третім іде «Гірник-Спорт» - 14 очок. На четверте місце вийшла «Волинь» (12), п’яту-шосту позиції розділяють «Миколаїв» і «Верес», які мають по 11 очок. Херсонський «Кристал» програв усі сім проведених матчів і залишається єдиною командою, яка йде без очкового доробку.

    Список бомбардирів очолюють відразу шість футболістів, в активі яких по чотири голи. То – Владислав Горбаченко («ВПК-Агро»), Іван Гливий («Кристал»), Віктор Лиховидько («Чорноморець»), Роман Волохатий («Нива»), Юрій Батюшин («Гірник-Спорт») та Ігор Сікорський («Волинь»).

    Матчі дев’ятого туру відбудуться 26-27 жовтня. Центральний матч 26 жовтня відбудеться в Горішніх Плавнях, де «Гірник-Спорт» прийме «Металіст-1925». «Чорноморець» того ж дня зіграє з «Нивою».

     Читайте також: Одеський «Чорноморець» зміцнив лідерство у першій лізі. Відео голів сьомого туру
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Верес ФК Чорноморець ФК «Металіст» ФК Нива (Тернопіль) ФК Волинь Артур Авагимян ФК Прикарпаття Перша ліга ФК «Оболонь-Бровар» ФК «Авангард» (Краматорськ) ФК «Агробізнес» (Волочиськ) ФК «Кремінь» (Кременчук) МФК «Миколаїв» Юрій Сеницький «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) ФК «Альянс» (Липова Долина) ФК «Полісся» Ігор Семенина ФК «ВПК-Агро» (Шевченківка) Дмитро Кравченко Максим Гавриленко Ігор Сікорський Павло Яковенко ФК «Кристал» (Херсон) Роман Дитко Ілля Чередниченко Іван Гливий Владислав Горбаченко Юрій Бровченко Віктор Лиховидько Ярослав Галенко Юрій Батюшин Роман Волохатий Данило Карась Юрій Шпирка Іван Цюпа Дмитро Криськів
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