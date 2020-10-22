Футбольна перша ліга: дебютна перемога Яковенка і впевнене лідерство «Чорноморця» (відео)



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Івано-Франківське «Прикарпаття» завдяки перемозі над «Нивою» вперше в сезоні піднялося в топ-10 Світлина - МФК «Прикарпаття»

Цього разі в другому дивізіоні українського футболу обійшлося без сенсацій

21 жовтня відбулися поєдинки восьмого туру чемпіонату України з футболу в першій лізі.

Сенсацій у цей ігровий день не було, усі лідери перемогли. Закономірною можна вважати й перемогу київської «Оболоні» над «Агробізнесом». Кияни хоч і знаходяться наразі в нижній частині таблиці, але за своїм потенціалом здатні бути серед лідерів. Оболонці проводили перший матч під керівництвом нового тренера, видатного в минулому гравця київського «Динамо» Павла Яковенка.

«Оболонь» (Київ) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 1:0

Гол: 1:0 – Юрій Бровченко (6)

«Полісся» (Житомир) – «Кремінь» (Кременчук) – 2:0

Голи: 1:0 – Максим Гавриленко (45+3). 2:0 – Ярослав Галенко (57)

«Кристал» (Херсон) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 1:3

Голи: 1:0 – Ігор Семенина (39). 1:1 – Юрій Батюшин (45, з пенальті). 1:2 – Ілля Чередниченко (51). 1:3 – Данило Карась (77)

«ВПК-Агро» (Шевченківка) – «Чорноморець» (Одеса) – 0:2

Голи: 0:1 – Віктор Лиховидько (36). 0:2 – Артур Авагимян (90+1, з пенальті)

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Нива» (Тернопіль) – 2:1

Голи: 1:0 – Роман Дитко (33). 2:0 – Юрій Шпирка (46). 2:1 – Роман Волохатий (49, з пенальті)

«Миколаїв» - «Верес» (Рівне) – 0:0

«Альянс» (Липова Долина) – «Волинь» (Луцьк) – 0:2

Голи: 0:1 – Ігор Сікорський (45+2). 0:2 – Іван Цюпа (59)

«Металіст-1925» (Харків) – «Авангард» (Краматорськ) – 2:1

Голи: 1:0 – Дмитро Кравченко (64). 2:0 – Дмитро Криськів (74). 2:1 – Юрій Сеницький (90+2)

«Чорноморець» очолює таблицю з 18-ма очками в активі. «Металіст-1925» відстає на три пункти. Третім іде «Гірник-Спорт» - 14 очок. На четверте місце вийшла «Волинь» (12), п’яту-шосту позиції розділяють «Миколаїв» і «Верес», які мають по 11 очок. Херсонський «Кристал» програв усі сім проведених матчів і залишається єдиною командою, яка йде без очкового доробку.

Список бомбардирів очолюють відразу шість футболістів, в активі яких по чотири голи. То – Владислав Горбаченко («ВПК-Агро»), Іван Гливий («Кристал»), Віктор Лиховидько («Чорноморець»), Роман Волохатий («Нива»), Юрій Батюшин («Гірник-Спорт») та Ігор Сікорський («Волинь»).

Матчі дев’ятого туру відбудуться 26-27 жовтня. Центральний матч 26 жовтня відбудеться в Горішніх Плавнях, де «Гірник-Спорт» прийме «Металіст-1925». «Чорноморець» того ж дня зіграє з «Нивою».