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    Футбольна збірна Італії встановила унікальне досягнення

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    У останньому матчі відбору на Євро-2020 Італія перемогла Фінляндію - Футбольна збірна Італії встановила унікальне досягнення
    У останньому матчі відбору на Євро-2020 Італія перемогла Фінляндію
    Yahoo!Sports

    Команда вже 36 поєдинків поспіль не програє в відборі на чемпіонат Європи

    Національна збірна Італії з футболу продовжила до 36-ти матчів безпрограшну серію в кваліфікації чемпіонату Європи.

    Напередодні італійці перемогли в відборі на Євро-2020 Фінляндію на виїзді – 2:1.

    Таким чином у збірної Італії наразі 27 перемог та 9 нічиїх у поєдинках кваліфікаційних турнірів чемпіонату Європи. Серія триває вже понад 13 років.

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    Востаннє італійці програвали в відборі на Євро 6 вересня 2006 року Франції – 1:3.

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