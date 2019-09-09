Футбольна збірна Італії встановила унікальне досягнення



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У останньому матчі відбору на Євро-2020 Італія перемогла Фінляндію Yahoo!Sports

Команда вже 36 поєдинків поспіль не програє в відборі на чемпіонат Європи

Національна збірна Італії з футболу продовжила до 36-ти матчів безпрограшну серію в кваліфікації чемпіонату Європи.

Напередодні італійці перемогли в відборі на Євро-2020 Фінляндію на виїзді – 2:1.

Таким чином у збірної Італії наразі 27 перемог та 9 нічиїх у поєдинках кваліфікаційних турнірів чемпіонату Європи. Серія триває вже понад 13 років.

Востаннє італійці програвали в відборі на Євро 6 вересня 2006 року Франції – 1:3.