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    Футбольний арбітр у Сербії сів за грати через призначений пенальті

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    Срджан Обрадович проведе за гратами 15 місяців - Футбольний арбітр у Сербії сів за грати через призначений пенальті
    Срджан Обрадович проведе за гратами 15 місяців
    Фото з відкритих джерел

    З’ясувалося, що рефері взяв за неправомірне рішення гроші

    Сербський футбольний суддя Срджан Обрадович засуджений до тюремного терміну за звинуваченням у корупції.

    Причиною рішення суду став пенальті, який арбітр призначив у матчі місцевого чемпіонату між «Спартаком» (Суботіца) і «Работнічкі» в 2018 році.

    Гра завершилася перемогою «Спартака» з рахунком 3:0, що дозволило команді вийти в Лігу Європи. Обрадович призначив пенальті нібито за гру рукою, але експерти встановили, що порушення не було.

    В результаті розслідування вдалося з'ясувати, що суддя отримав гроші за призначення пенальті. Суд засудив Обрадовіча до 15 месяців тюремного ув'язнення і відсторонив на 10 років від футболу.

    В Україні також суддів неодноразово звинувачували в упередженості, проте жодного разу справа до суду не дійшла. Зате з'явився ынший прецедент. Голова комітету футбольних арбітрів України Лучано Лучі постане перед судом у справі про батьківство.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Лучано Лучі
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