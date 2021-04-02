Футбольний арбітр у Сербії сів за грати через призначений пенальті

З’ясувалося, що рефері взяв за неправомірне рішення гроші

Сербський футбольний суддя Срджан Обрадович засуджений до тюремного терміну за звинуваченням у корупції.

Причиною рішення суду став пенальті, який арбітр призначив у матчі місцевого чемпіонату між «Спартаком» (Суботіца) і «Работнічкі» в 2018 році.

Гра завершилася перемогою «Спартака» з рахунком 3:0, що дозволило команді вийти в Лігу Європи. Обрадович призначив пенальті нібито за гру рукою, але експерти встановили, що порушення не було.

В результаті розслідування вдалося з'ясувати, що суддя отримав гроші за призначення пенальті. Суд засудив Обрадовіча до 15 месяців тюремного ув'язнення і відсторонив на 10 років від футболу.

В Україні також суддів неодноразово звинувачували в упередженості, проте жодного разу справа до суду не дійшла. Зате з'явився ынший прецедент. Голова комітету футбольних арбітрів України Лучано Лучі постане перед судом у справі про батьківство.



